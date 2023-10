Pittsburgh-basearre bedriuw Astrobotic taret him op foar de heul ferwachte lansearring fan har earste moannelander op 'e avansearre Vulcan Centaur-raket fan United Launch Alliance (ULA). ULA CEO Tory Bruno hat befêstige dat de lansearring is pland te plakfine tusken desimber 24 en desimber 26, markearret in wichtige mylpeal foar sawol bedriuwen en de romte yndustry as gehiel.

De kommende lansearring is in yntegraal ûnderdiel fan 'e missy fan Astrobotic om wittenskiplike ladingen te leverjen oan' e noardlike regio fan 'e moanne. De Peregrine robotyske lander, ûntwikkele troch Astrobotic, sil in loadkapasiteit fan 120 kilogram drage en sil it inisjatyf fan NASA's Commercial Lunar Payload Services stypje. Dit inisjatyf hat as doel de ûntwikkeling fan moanneferkenning te stimulearjen troch gearwurking mei partikuliere bedriuwen.

Yn in baanbrekkende gearwurking sil Astrobotic's Peregrine-lander ek in hosted lading hawwe fan Celestis, in bedriuw dat wijd is oan it ferstjoeren fan lytse dielen fan kremearre oerbliuwsels nei de romte as in betinkingstsjinst. Dit unike partnerskip foeget in oangripend elemint ta oan 'e missy en markeart de groeiende erkenning fan romte as in lêste grins foar minsklik oantinken.

Wylst it startfinster gearfalt mei Krystnacht, beklammet Tory Bruno, CEO fan ULA, dat de timing basearre is op sekuere wittenskiplike berekkeningen. De missy-easken diktearje soarchfâldige kontrôle fan ljochtbetingsten en de needsaak foar konstante radiokommunikaasje mei it Deep Space Network. Dizze faktoaren beheine it startfinster oant mar in pear dagen elke moanne, wêrtroch't de lansearring fan Krystnacht des te wichtiger wurdt.

ULA hat technyske tsjinslaggen yn 'e ûntwikkeling fan' e avansearre Vulcan Centaur-raket. It bedriuw bliuwt lykwols ynsette om de heechste noarmen foar feiligens en prestaasjes te garandearjen. De kommende lansearring fertsjintwurdiget in krúsjale mylpeal foar ULA, om't it ien fan twa sertifisearringsflechten is dy't nedich binne om te foldwaan oan 'e strange easken fan' e Space Force fan 'e Feriene Steaten.

De lansearring is pland om plak te nimmen by Launch Complex 41 by Cape Canaveral Space Force Station yn Florida. ULA hat ambisjeuze plannen foar de takomst, mei as doel om de lansearkadens fan 'e Vulcan Centaur-raket te ferheegjen nei ien lansearring elke twa wiken troch mids 2025. Dizze ferhege fraach wurdt ferwachte te kommen fan sawol oerheid as kommersjele klanten, om't ULA trochgiet om kontrakten en gearwurkingsferbannen te befeiligjen mei wichtige spilers yn 'e sektor.

Astrobotic's earste moannelander-lansearring, yn gearwurking mei ULA, makket it paad foar takomstige romteferkenning en biedt in unyk perspektyf op 'e betsjutting fan Krystnacht as lanseardatum. It toant de bûtengewoane mooglikheden fan partikuliere bedriuwen om wittenskiplik ûndersyk te stypjen, earbetoan te jaan oan leafsten en de grinzen fan minsklike ferkenning bûten de ierde te drukken.

FAQ

1. Wat is Astrobotic syn earste moanne lander?

Astrobotic's earste moannelander, Peregrine neamd, is in robotysk romteskip ûntworpen om wittenskiplike ladingen te leverjen oan 'e noardlike regio fan' e moanne. It is sawat seis foet heech, acht foet breed, en hat in loadkapasiteit fan 120 kilogram.

2. Wat is it doel fan de missy?

De missy is fan doel it inisjatyf fan NASA's Commercial Lunar Payload Services te stypjen troch wittenskiplike ladingen oan 'e moanne te leverjen. Derneist hat de missy in unyk partnerskip mei Celestis, in bedriuw dat lytse dielen fan kremearre oerbliuwsels nei de romte stjoert as betinkingstsjinst.

3. Wêrom is de lansearring pland foar Krystnacht?

De lansearring finster wurdt bepaald troch missy easken dy't easkje soarchfâldich kontrolearre ferljochting omstannichheden en trochgeande radio kommunikaasje. Dizze beheiningen resultearje yn in pear beskikbere lansearringsdagen elke moanne, wêrfan ien falt op Krystnacht.

4. Hokker tsjinslaggen hat ULA tsjinkaam?

ULA hat te krijen mei technyske fertragingen yn 'e ûntwikkeling fan har Vulcan Centaur-raket, ynklusyf ynsidinten wêrby't in eksploazje fan in boppeste poadium by testen en in oare eksploazje by testen fan raketmotoren. ULA bliuwt lykwols wijd oan it garandearjen fan de heechste noarmen foar feiligens en prestaasjes.

5. Wêr fynt de lansearring plak?

De lansearring sil plakfine by Launch Complex 41 by Cape Canaveral Space Force Station yn Florida.

Boarnen: NASA ([URL fan domein]), CNBC Technology Executive Council Summit ([URL fan domein])