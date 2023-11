Nije Britske satellyt om it klimaat en natuerrampen fan 'e ierde te kontrolearjen

It Feriene Keninkryk is ynsteld om by te dragen oan de ûntwikkeling fan in nij romteskip wijd oan it kontrolearjen fan klimaatferoaring en natuerrampen. Yn gearwurking mei Portugal en Spanje yn it Atlantic Constellation-projekt sil it UK Space Agency de bou fan in paadfinder-satelliet finansiere, rjochte op it sammeljen fan weardefolle en aktuele gegevens oer de omjouwingsomstannichheden fan 'e ierde. It inisjatyf, dat £ 3 miljoen yn finansiering krige fan 'e Britske regearing, sil net allinich helpe by it opspoaren en kontrolearjen fan natuerrampen, mar ek stypje ynspanningen om potinsjele risiko's te ferminderjen.

De nije satellyt, in gearwurking mei Open Cosmos, in bedriuw basearre yn 'e Harwell Space Campus yn Oxfordshire, sil signifikant bydrage oan wrâldwide inisjativen dy't rjochte binne op klimaatferoaring en rampferliening. It sil ek fitale gegevens leverje foar wichtige yndustry lykas lânbou en enerzjy, en har duorsumenspraktiken fierder ferbetterje. Andrew Griffith, in minister yn 'e ôfdieling Wittenskip, Ynnovaasje en Technology, beklamme de yngewikkelde rol dy't ierdeobservaasje spilet by it oanpakken fan dringende wrâldwide útdagings. Hy merkte op dat satellytgegevens rappe beslútfoarming mooglik meitsje, wylst se ek ferskate sektoaren fan 'e Britske ekonomy stypje.

Troch gearwurking mei Open Cosmos en it stypjen fan de ambysjes fan Atlantic Constellation, is it Feriene Keninkryk fan doel romtetechnology te benutten om dielde doelen te berikken. Dizze gearwurking skept net allinich nije kânsen foar takomstige feardigensûntwikkeling, mar genereart ek wurkperspektyf, en befoarderet úteinlik ekonomyske groei binnen it lân. De oankundiging fan 'e belutsenens fan it Feriene Keninkryk yn it projekt komt oerien mei it begjin fan' e UK Space Conference yn Belfast, Noard-Ierlân, fierder ûnderstreke de ynset fan 'e naasje foar it fuortsterkjen fan wittenskiplik ûndersyk en romteferkenning.

Faak Stelde Fragen

Wat is it Atlantic Constellation-projekt?

It Atlantic Constellation-projekt is in inisjatyf ûnder lieding fan Portugal, Spanje en it Feriene Keninkryk om in groep satelliten te ûntwikkeljen dy't rjochte binne op it kontrolearjen fan de omjouwingsomstannichheden fan 'e ierde, mei in spesjale fokus op klimaatferoaring en natuerrampen.

Hoe sil de nije satellyt bydrage oan ynspanningen foar klimaatferoaring?

De nije satellyt, finansierd troch de Britske regearing en ûntwikkele yn gearwurking mei Open Cosmos, sil regelmjittich bywurke gegevens leverje oer it klimaat fan 'e ierde. Dizze ynformaasje sil ynstruminteel wêze foar it begripen fan klimaatpatroanen en -trends, wat op syn beurt ynformearre beslútfoarming en de ymplemintaasje fan effektive strategyen foar mitigaasje fan klimaatferoaring sil fasilitearje.

Hokker yndustry sille profitearje fan de gegevens fan 'e satellyt?

De gegevens fan 'e satellyt sille weardefol wêze foar in ferskaat oan yndustry, ynklusyf lânbou en enerzjy. It sil agraryske praktiken ferbetterje troch ynsjoch te jaan yn waarpatroanen en lânbehear, en úteinlik bydrage oan ferhege produktiviteit en duorsumens. Fierder kin de enerzjysektor de gegevens brûke om operaasjes te optimalisearjen en better te reagearjen op klimaatrelatearre útdagings.