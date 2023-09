Fûgelpopulaasjes yn 't Feriene Keninkryk steane foar winners en ferliezers as klimaatferoaring fêsthâldt

Fûgelpopulaasjes yn 't Feriene Keninkryk ûndergeane wichtige feroaringen fanwege de gefolgen fan klimaatferoaring, neffens wittenskippers. Wylst guon soarten bloeie, binne oaren te krijen mei swiere ferfal.

It ferlies fan natuerlike habitats, it brûken fan pestiziden, en feroarjende waarpatroanen drage allegear by oan de delgong fan fûgelsoarten yn Brittanje. De British Trust for Ornithology meldt dat it oantal wylde fûgels sûnt 73 mei 1970 miljoen sakke is.

Foaral trekfûgels steane foar útdagings as se troch ekstreme waarsomstannichheden op ferskate kontininten navigearje. Dr Dave Leech, Head of Ringing by de British Trust for Ornithology, markearret klimaatferoaring as in grutte druk foar trekfûgels. Se moatte rekken hâlde mei de klimaatomstannichheden net allinnich yn har briedgebieten, mar ek yn har oerwinteringsgebieten en de regio's dêr't se trochrinne by migraasje.

Guon soarten oanpasse oan it feroarjende klimaat. Reedwarblers brûke bygelyks langere, waarmere simmers troch mear neiteam te produsearjen. Likegoed wreidzje soarten lykas de Cetti's warbler har berik út nei it noarden.

Oare soarten, wêrûnder de koekoek en de wylgenwier, hawwe it lykwols dreech om te gean as it klimaat waarmet. Koekoeken, dy't har simmers yn it Feriene Keninkryk trochbringe, fine it dreech om har werom te kommen út Afrika troch in tekoart oan iten en ôfnimmende oantallen.

De delgong fan fûgelpopulaasjes is in wichtige soarch foar fûgelleafhawwers en natuerbeskermers. It ferlies fan byldbepalende soarten lykas de koekoek en de nachtegaal kin in djippe ynfloed hawwe op takomstige generaasjes, dy't miskien noait de kâns hawwe om har unike oproppen te hearren.

Dochs bliuwe fûgelentûsjasters hoopfol dat klimaatferoaring kin liede ta it ûntstean fan nije soarten yn it Feriene Keninkryk. Bygelyks, soarten as de swarte wjukken en de bijeter, dy't eartiids selden oan 'e Britske kusten sjoen wiene, binne no nocht oan fûgelskôgers.

Troch wiidweidige gegevenssammeling en tafersjoch hoopje wittenskippers de gefolgen fan klimaatferoaring op fûgelpopulaasjes better te begripen en strategyen te ûntwikkeljen om dizze feroaringen te beheinen.

