Chris Boshuizen, de mei-oprjochter en haad technologyoffisier foar Planet Labs, markearre koartlyn it twajierrich jubileum fan syn besite oan 'e romte mei de frijlitting fan in boeiende muzyksfideo. De fideo tsjinnet as earbetoan oan syn histoaryske ûnderfining op in Blue Origin romteflecht.

Yn oktober 2021 sette Boshuizen útein op in reis dy't him de tredde Australiër makke dy't de romte weage. De flecht, dy't opmerklike persoanen omfette lykas Medidata Solutions mei-oprjochter en co-CEO Glen de Vries, Blue Origin's Audrey Powers, en renommearre akteur William Shatner fan "Star Trek" -faam, hâldt wichtich belang foar Boshuizen.

De muzykfideo herdenkt net allinnich syn mylpeal, mar lit ek de artistike kant fan Boshuizen sjen. De fisuele en estetyk fan 'e fideo boeie sjoggers, en jouwe in unyk perspektyf op' e reis fan Boshuizen, wylst hy muzyk ferkent as útdrukkingsmiddel.

Dizze fiering komt op in tiid dat de betsjutting fan romteferkenning trochgiet te ferheegjen. De ûnderfining fan Boshuizen tsjinnet as ynspiraasje foar aspirant-astronauten en entûsjasters. It fersterket it idee dat romtereizen net allinich oer wittenskiplike foarútgong en ûntdekking giet, mar ek oer persoanlike groei en selsekspresje.

De útjefte fan de muzykfideo beljochtet fierder Boshuizen syn mearsidige talinten en syn fermogen om grinzen oer te gean. Troch syn passy foar romteferkenning te kombinearjen mei syn artistike kapasiteiten, leveret Boshuizen in krêftich boadskip oer de ûnbeheinde mooglikheden dy't besteane as men har hertstochten en dreamen omearmet.

Oer it algemien fiert de nije muzyksfideo fan Chris Boshuizen net allinich syn ongelooflijke reis nei romte, mar tsjinnet ek as in oantinken oan 'e transformative krêft fan ferkenning en it belang fan it folgjen fan' e passys. It is in testamint fan it fermogen fan 'e minsklike geast om nije hichten te berikken, sawol figuerlik as letterlik.

– Chris Boshuizen / Dr. Chrispy muzyksfideo

- Blue Origin romteflecht