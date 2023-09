Turkske astronomen studearje NGC 2509 iepen kluster mei Gaia-gegevens

Mei help fan gegevens fan ESA's Gaia-satellyt hawwe astronomen fan 'e Universiteit fan Istanbûl in stúdzje útfierd oer it iepen kluster NGC 2509, en jouwe ynsjoch yn syn strukturele en astrofysyske parameters. Iepen klusters binne groepen fan stjerren dy't los gravitasjoneel oan elkoar bûn binne en foarme binne út deselde gigantyske molekulêre wolk. NGC 2509, leit yn it stjerrebyld Puppis, is in tuskentiidske iepen kluster dy't min bestudearre is, mei in protte fan syn eigenskippen noch ûnwis. Om NGC 2509 te ûndersykjen, analysearren de astronomen astrometryske en fotometryske gegevens fan Gaia Data Release 3. Se skieden klusterleden fan fjildstjerren en bepalen mear krekte fûnemintele parameters fan NGC 2509.

De stúdzje fûn dat NGC 2509 in gemiddelde eigenbeweging hat fan -2.72 en 0.8 mas/jier yn respektivelik rjochte ascension en deklinaasje. De rûsde ôfstân is likernôch 8,200 ljochtjierren, en syn leeftyd is nei alle gedachten 1.5 miljard jier. De beheinende straal fan it kluster is sa'n 16.7 ljochtjier, en de readens is 0.1 mag. De metalliciteit fan NGC 2509 wurdt mjitten op in nivo fan 0.0152 dex, en syn sintrale stellêre tichtens is likernôch 32.33 stjerren/bôgemin².

It útwreidzjen fan de list fan bekende galaktyske iepen klusters en se yn detail studearje is krúsjaal foar it ferbetterjen fan ús begryp fan 'e formaasje en evolúsje fan ús galaxy. Dizze stúdzje draacht by oan de kennis fan NGC 2509 en jout weardefolle ynformaasje oer syn eigenskippen. Fierder ûndersyk en stúdzje fan iepen klusters sil trochgean om mear te ûntdekken oer de yngewikkelde aard fan ús universum.

