Nije stúdzje suggerearret dat de kearn fan 'e ierde kin lekke

Undersikers efter in resinte stúdzje publisearre yn it tydskrift Nature hawwe bewiis fûn dat de kearn fan 'e ierde lekt kin. De stúdzje rjochte him op âlde lavastromen fan Baffin-eilân yn 'e Arktyske Arsjipel fan Kanada, dy't de heechste ferhâldingen fan helium-3, helium-4 en in oare seldsume isotoop befette dy't ea ûntdutsen binne yn ierdske fulkanyske rotsen.

De ferhege nivo's fan helium-3 suggerearje dat de lavastromen ûntsteane út djip yn 'e ierde kearn. Hoewol it krekte meganisme foar hoe't dit lek foarkomt ûndúdlik bliuwt, is d'r in hypoteze dat spoarhoemannichten seldsume eleminten, lykas helium-3, út 'e kearn kinne sûpe en nei it ierdoerflak reizgje.

Dizze fynst bout op eardere kennis dat helium-3 oanwêzich is yn rotsen fan Baffin Island. De ûndersikers woene lykwols bepale hoefolle heger de nivo's wiene yn fergeliking mei eardere rapporten, wat de mooglikheid fan in kearnlek fierder stypje.

Gelokkich liket dit lek op it stuit net gefaarlik te wêzen. De ûndersikers hawwe bepaald dat der net genôch helium-3-atomen yn 'e rotsen binne om in bedriging te foarmjen, en om't helium-3 in aadlik gas is, komt it net gemysk om mei oare eleminten. Derneist is it gebiet wêr't de lavastromen it Baffin-eilân berikke ekstreem ôfstân, wat it risiko fan minsklike bleatstelling ferminderet.

De ûntdekking fan in potinsjele lek yn 'e kearn fan' e ierde ropt yntrigearjende fragen op oer ús begryp fan 'e ynderlike wurking fan' e planeet. Fierder ûndersyk sil nedich wêze om it mystearje om dit ferskynsel te ûntdekken en de gefolgen foar de kearn fan 'e ierde te bepalen.

