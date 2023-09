NASA's resinte frijlitting fan in skriklike fideo dy't in krêftige Coronal Mass Ejection (CME)-wolk toant hat soargen makke oer de potensjele risiko's dy't de Aditya L1-missy fan Yndia kin tsjinkomme. Wylst de Indian Space Research Organisation (ISRO) gretig wachtet op it sukses fan har Sun-missy, Aditya L1, lûke saakkundigen parallellen mei de útdagings foar NASA's Parker Solar Probe-missy.

NASA's Parker Solar Probe hat ynstruminteel west yn it leverjen fan weardefolle ynsjoch yn 'e skealike gefolgen fan sinnestoarmen. Syn nauwe moetings mei de sinne hawwe krityske gegevens opsmiten oer sinneferskynsels, bydroegen oan in better begryp fan har effekten op ierde. Resinte waarnimmings litte sjen dat dizze sinnestoarmen it klimaat kinne beynfloedzje en it ferskinen fan auroras om 'e poalregio's kinne triggerje.

Nettsjinsteande it suksesfol navigearjen fan in krêftige sinnestoarm en it sammeljen fan wichtige sinnegegevens, hat de Parker Solar Probe de potinsjele gefaren ûnderstreke dy't romtesonde-missys tsjinkomme. Mei Aditya L1 ûnderweis nei it Lagrange 1-punt, wêr't it de sinne sil studearje, binne soargen ûntstien dat it ferlykbere útdagings kin tsjinkomme.

CME's, ûnbidige útbarstings fan 'e bûtensfear fan' e sinne, driuwen romtewaar, dat risiko's foarmet foar satelliten, kommunikaasjetechnologyen en enerzjynetwurken op ierde. De Parker Solar Probe wie fan doel te analysearjen oft CME's kinne ynteraksje mei planetêre stof en foarsizze romtewetterpatroanen om ús planeet, minsklike aktiviteiten en satelliten te beskermjen.

Interplanetêre stof, fûn tichtby planeten lykas de ierde, spilet in krúsjale rol by it begripen fan 'e snelheid wêrop CME's reizgje fan' e sinne nei de ierde, wêrtroch krekter foarsizzing fan har ynfloed mooglik is. Dizze sinneferskynsels kinne ynterplanetêr stof ferpleatse oant 6 miljoen kilometer fan 'e ierde ôf.

Wylst soargen oanhâlde, is it essensjeel om guon wichtige faktoaren te beskôgjen oangeande de Aditya L1-missy. Oars as de Parker-missy, leit it romtesonde Aditya L1 op in flinke ôfstân fan 'e sinne, en positionearret him krekt boppe 1.5 miljoen kilometer fan 'e ierde. Derneist is it romteskip foarsjoen fan beskermjende lagen en spesjale materialen om it te beskermjen fan strieling en CME-wolken.

Wylst Aditya L1 syn reis trochgiet troch djippe romte, rjochting it Lagrange-punt, binne foarsoarchsmaatregels nommen om potinsjele skea te beheinen. Yndia's ISRO bliuwt optimistysk oer it sukses fan har missy te midden fan 'e útdagings dy't troch sinnestoarmen steld wurde.

