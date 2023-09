NASA's Parker Solar Probe oerlibbet intense sinnestoarm, sammelt wichtige gegevens

Sinneaktiviteit is oan 'e opkomst west, mei faak sinnestoarmen dy't net allinich de ierde beynfloedzje, mar ek romtemisjes. Koartlyn fleach NASA's Parker Solar Probe mei súkses troch in yntinsive coronal mass ejection (CME) wolk, in wichtige mylpeal foar it romteskip. Wylst it ynsidint weardefolle wittenskiplike gegevens levere, ûntsteane soargen oer de kommende ISRO Aditya-L1-missy en har potensjele kwetsberens foar ferlykbere eveneminten.

De Parker Solar Probe, lansearre yn 2018, is ûntworpen om de bûtenste korona fan 'e sinne te observearjen. Ien fan har haaddoelen wie om CME's te studearjen en har ynteraksje mei planetêre stof yn in baan om de sinne. Boppedat wie it begripen fan romtewaar en de ynfloed dêrfan op satelliten en kommunikaasjesystemen krúsjaal. CME's, massive útbarstingen fan 'e korona fan' e sinne, kinne serieuze bedrigingen foarmje foar ferskate technologyen op ierde.

Tidens de moeting mei de CME befêstige de Parker Solar Probe de ferpleatsing fan planetêre stof, wat bewiis dat CME's stofdieltsjes oant 6 miljoen kilometer fuort kinne drage. Dit markearret de earste befêstiging fan dizze teory en markearret de útdagings fan it beoardieljen fan stofferpleatsing fan in ôfstân.

De oernommen gegevens fan 'e Parker Solar Probe sille bydrage oan it ferbetterjen fan romtewaarfoarsizzing. Der komme lykwols soargen oer de Aditya-L1-missy, dy't ûnderweis is nei it Lagrange 1-punt om de sinne te observearjen. De missy sil gearfalle mei it hichtepunt fan 'e sinne-syklus, wêrtroch't it romteskip bleatstelt oan hege sinneaktiviteit.

Hoewol eangsten foar in CME dy't de Aditya-L1 beynfloedzje bestean, kinne twa faktoaren it risiko ferminderje. Earst sil it romteskip stasjonearre wurde op in feilige ôfstân fan 1.5 miljoen kilometer fan 'e ierde, yn tsjinstelling ta de tichtby de sinne fan 'e Parker Solar Probe. Twad, de Aditya-L1 is fersterke mei spesjalisearre alloys en materialen te wjerstean ekstreme strieling en oare romte gefaren, ynklusyf CME wolken.

As de Aditya-L1-missy syn bestimming berikt en de sinne observearret, sille har oerlibjen en de gegevens dy't it sammelje ús begryp fan sinnestoarmen en oare sinneaktiviteiten ferbetterje. De sammele ynformaasje kin de mooglikheden fan romtewaarfoarsizzing fierder ferbetterje.

