Wittenskippers fan Bangor University ûntwikkelje tiny nukleêre brânstof om lytse reaktors oan te driuwen

Wittenskippers oan 'e Bangor University hawwe lytse nukleêre brânstofpellets ûntwikkele dy't bekend binne as triso-brânstof dy't de manier kinne revolúsjonearje kinne wy ​​tinke oer kearnkrêft. Dizze pellets, rûchwei de grutte fan papaver sieden, binne ûntworpen om in lytse reaktor fan Rolls Royce te betsjinjen. De Welske universiteit is fan betinken dat dizze reaktor applikaasjes op ierde, moannebasis en sels raketten koe hawwe, tanksij syn lytse grutte.

Triso-brânstof, koart foar tri-strukturele isotropyske dieltsjebrânstof, waard oarspronklik ûntwikkele yn 'e jierren 1960. It bestiet út in kearn makke fan uranium, koalstof en soerstof, omjûn troch trije lagen fan koalstof- en keramyk-basearre materialen om it radioaktive materiaal te befetsjen. It Amerikaanske ministearje fan enerzjy hat triso-brânstof oantsjut as "de meast robúste nukleêre brânstof op ierde."

Oars as tradisjonele nukleêre brânstof, is triso-brânstof selsbefettend en sil gjin radioaktyf materiaal smelten of frijlitte, sels as it foar langere perioaden bleatsteld oan ekstreme temperatueren. Resinte foarútgong hawwe sjoen uranium dioxide wurde ferfongen troch uranium oxycarbide yn 'e pellets, fierder fersterkjen fan harren stabiliteit.

De ûntwikkeling fan lytse reaktors oandreaun troch triso brânstof iepenet nije mooglikheden foar kearnsintrale op ferskate mêden. De lytse grutte fan 'e reaktor makket it geskikt foar tapassingen yn' e moannebasis, en biedt ek in kompakte enerzjyboarne hjir op ierde. Derneist makket it kompakte karakter fan 'e reaktor it in potinsjele kandidaat foar gebrûk yn raketten.

Wylst triso brânstof sels al tsientallen jierren bestiet, is de suksesfolle tapassing fan dizze brânstof yn in lytse reaktor troch Rolls Royce wat dit projekt ûnderskiedt. It bliuwt te sjen hoe't de technology sil wurde ynset en de folsleine omfang fan har potensjeel.

