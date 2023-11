Revolúsjonêre ûntdekking smyt ljocht op 'e natuer fan Be Stars

Wittenskippers oan 'e Universiteit fan Leeds hawwe in baanbrekkende ûntdekking makke dy't ús begryp fan Be-stjerren, guon fan 'e meast wichtige en gewoane stjerren yn it universum, folslein koe feroarje. Eardere oannames holden út dat Be-stjerren benammen bestean yn dûbelstjersystemen, mar nij bewiis suggerearret dat se eins diel útmeitsje fan trijestjerresystemen.

Under lieding fan Ph.D. studint Jonathan Dodd en professor René Oudmaijer, de ûndersikers brûkten gegevens fan 'e Gaia-satelliet fan 'e Jeropeeske romtefeartorganisaasje om de beweging fan dizze stjerren oer de nachthimel te analysearjen. Harren observaasjes jouwe oan dat Be-stjerren in legere taryf fan begelieders hawwe dan ferwachte, wat yn 't earstoan fragen ropt oer har formaasje.

Fierder ûndersyk die lykwols bliken dat by gruttere skiedingen it taryf fan begeliedersstjerren ferlykber is tusken Be-stjerren en oare B-stjerren. Dit late de ûndersikers om te konkludearjen dat in tredde stjer faak oanwêzich is yn dizze systemen, wêrtroch't de begelieder stjer tichter by de Be-stjer kaam. Dizze tichtebyheid makket de oerdracht fan massa fan de iene stjer nei de oare mooglik, wat resulteart yn de foarming fan de ûnderskiedende Be-stjerskiif.

Dizze ûntdekking daagt de eardere konsensus út dat de skiven om Be-stjerren allinnich wurde feroarsake troch de rappe rotaasje fan de stjerren sels. Troch de ynfloed fan triple star systemen te beskôgjen, hawwe de wittenskippers ús begryp fan 'e formaasje en evolúsje fan dizze yntrigearjende objekten ferdjippe.

"It feit dat wy se net sjogge kin wêze om't se no te swak binne om ûntdutsen te wurden," seit haadûndersiker prof Oudmaijer, en suggerearret dat dizze begeliedersstjerren miskien lytser en flauwer wurden binne nei't se fan har massa ûntslein binne troch de "fampier" Wês stjer.

Dit ûndersyk smyt nij ljocht op de komplekse dynamyk fan Be-stjerren en beljochtet de needsaak foar fierder ûndersyk nei meardere stjerrestelsels. Troch ús kennis fan dizze massive stjerren út te wreidzjen, krije wy weardefolle ynsjoch yn 'e bredere prosessen fan stellare evolúsje.

FAQ

Wat binne Be stars?

Be-stjerren binne in subset fan B-stjerren dy't karakterisearre wurde troch de oanwêzigens fan in circumstellêre skiif makke fan gasfoarmich materiaal. Dizze skiven lykje op de ringen fan Saturnus yn ús eigen sinnestelsel.

Wat is de betsjutting fan dizze ûntdekking?

De ûntdekking dat Be-stjerren kinne bestean yn triple-stjersystemen daagje eardere oannames oer har formaasje en evolúsje út. It jout weardefolle ynsjoch yn 'e komplekse dynamyk fan dizze objekten en ferdjippet ús begryp fan stellare evolúsje mear algemien.

Hoe waard dizze ûntdekking makke?

De ûndersikers analysearren gegevens fan 'e Gaia-satelliet fan 'e Jeropeeske romtefeartorganisaasje, dy't de beweging fan stjerren oer de nachtlike himel folget. Troch de bewegingen fan Be-stjerren te observearjen koene se yn in protte gefallen de oanwêzigens fan in tredde stjer ôfmeitsje, wat de foarming fan 'e Be-stjerskiif beynfloedet.

Hokker gefolgen hat dit foar takomstich ûndersyk?

Dizze ûntdekking iepenet nije wegen foar it ferkennen fan de aard fan Be-stjerren en de rol fan meardere stjersystemen yn har formaasje. Fierder ûndersyk is nedich om de dynamyk fan dizze systemen en de prosessen dy't belutsen binne by de oerdracht fan massa tusken stjerren folslein te begripen.