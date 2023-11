Nije ûntdekking ûntbleatet Triple Stars koe ús begryp fan Massive Be Stars transformearje

In baanbrekkende nije stúdzje útfierd troch wittenskippers fan 'e Universiteit fan Leeds hat ljocht smiten op in earder ûnbekend aspekt fan massive Be-stjerren. It ûndersyk, ûnder lieding fan PhD-studint Jonathan Dodd en professor René Oudmaijer fan 'e School of Physics and Astronomy, daagje it lang besteande leauwen út dat Be-stjerren foaral besteane as dûbele stjerren, wat suggerearret dat se eins diel útmeitsje kinne fan trije systemen.

Be-stjerren, in subset fan B-stjerren, wurde karakterisearre troch de oanwêzigens fan in gasskiif om har hinne, dy't tinken docht oan de ringen fan Saturnus yn ús eigen sinnestelsel. Hoewol dizze stjerren al mear as in ieu bekend binne, is har oarsprong oant no ta in mystearje bleaun. De hearskjende konsensus ûnder astronomen wie dat de gasskiven foarme waarden troch de rappe rotaasje fan 'e Be-stjerren, dy't op har beurt taskreaun waard oan ynteraksjes tusken de stjerren yn in binêre systeem.

De ûndersikers ûntdutsen lykwols bewiis dat oanjout dat Be-stjerren faak besteane as diel fan trije systemen ynstee fan binêre systemen. Troch gegevens te analysearjen fan 'e Gaia-satelliet fan 'e Jeropeeske romtefeartorganisaasje, observearren se de beweging fan stjerren oer de nachtlike himel oer langere perioaden. Dizze sekuere analyze die bliken subtile wobbels en spiralen yn it trajekt fan stjerren, wat oanjout op de oanwêzigens fan ekstra begelieders.

Opfallend is dat de stúdzje fûn dat Be-stjerren in legere taryf fan begelieders lykje te hawwen yn ferliking mei B-stjerren ynearsten. It team teoretisearret lykwols dat dizze diskrepânsje kin wurde taskreaun oan it feit dat dizze begelieders te swak wurden binne om te ûntdekken. Fierder ûndersyk mei in oare set gegevens befêstige dat it taryf fan begeliedersstjerren ûnder de B- en Be-stjerren fergelykber wurdt by gruttere skiedingen, wat suggerearret de belutsenens fan in tredde stjer yn in protte gefallen.

Dit nije begryp fan 'e prevalens fan triple systemen ûnder Be-stjerren hat fiergeande gefolgen foar ferskate fjilden fan astronomy. It kin bydrage oan ús begryp fan swarte gatten, neutronstjerren, en sels boarnen fan gravitaasjewellen. Professor Oudmaijer suggerearret dat dizze fynsten weardefolle ynsjoch jouwe yn 'e objekten dy't oanlieding jaan ta gravitaasjegolven, lykas gearfoeging fan swarte gatten en neutronstjerren. Fierders beklammet de ûntdekking de betsjutting fan it beskôgjen fan triple star systemen yn 'e stúdzje fan stellêre evolúsje.

Dit baanbrekkende ûndersyk, finansierd troch de Science and Technology Facilities Council (STFC), waard útfierd troch in gearwurkjend team fan wittenskippers fan 'e Universiteit fan Leeds, ynklusyf PhD-studinten Jonathan Dodd en Isaac Radley, tegearre mei Dr. Miguel Vioque fan it ALMA Observatory yn Sily en Dr Abigail Frost fan it European Southern Observatory yn Sily.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Wat binne Be stars?

Be-stjerren binne in subset fan B-stjerren dy't in karakteristike gasskiif om harren hinne fertoane, fergelykber mei de ringen fan Saturnus yn ús sinnestelsel.

Hoe waarden Be-stjerren foarme?

Oant dizze resinte ûntdekking wie de foarming fan Be-stjerren in mystearje op it mêd fan astronomy. Earder waard leaud dat de gasskiif om dizze stjerren hinne it gefolch wie fan har rappe rotaasje, faaks feroarsake troch ynteraksjes mei in begeliederstjer yn in binêre systeem.

Wat ûntdekte de stúdzje oer Be stars?

De stúdzje fûn bewiis dat Be-stjerren, dy't earder tocht wurde benammen yn binêre systemen te bestean, faker fûn wurde yn trije systemen. De oanwêzigens fan in tredde stjer twingt de begelieder faaks tichter by de Be-stjer, mei as gefolch massaoerdracht en de foarming fan de karakteristike gasskiif.

Wat binne de gefolgen fan dizze ûntdekking?

De ûntdekking fan tripelstjersystemen ûnder Be-stjerren hat wichtige gefolgen foar ferskate gebieten fan astronomy. It kin bydrage oan ús begryp fan swarte gatten, neutronstjerren en boarnen fan gravitaasjewellen. Boppedat beklammet it it belang fan it beskôgjen fan triple star systemen by it bestudearjen fan stellêre evolúsje.