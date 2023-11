Nije ûntdekking útdaget konvinsjonele begryp fan Massive Be Stars

In resinte stúdzje útfierd troch ûndersikers oan 'e Universiteit fan Leeds hat in baanbrekkende ûntdekking ûntbleate dy't ús begryp fan massive Be-stjerren koe feroarje. Yn tsjinstelling ta eardere oannames dat Be-stjerren foaral bestean yn binêre systemen, suggerearret it ûndersyk dat dizze enigmatyske stjerren wierskynliker diel útmeitsje fan trijestjerresystemen. Dizze fynst, dy't basearre is op gegevens sammele fan 'e Gaia-satellit, daagt tradisjonele teoryen fan stjerfoarming út en hat fiergeande gefolgen foar ús begryp fan ferskate astronomyske ferskynsels, lykas swarte gatten, neutronstjerren en gravitaasjewellen.

Be-stjerren, bekend om har karakteristike gasskiven, binne mear as in ieu in mystearje bleaun. De hearskjende konsensus ûnder astronomen wie dat dizze gasskiven it gefolch wiene fan 'e rappe rotaasje fan Be-stjerren dy't ynteraksje mei in oare stjer yn in binêre systeem. It nije ûndersyk fan 'e Universiteit fan Leeds jout lykwols in oare ferklearring.

Haadûndersiker Mr. Dodd en Professor Oudmaijer brûkten gegevens fan de Gaia-satelliet om de beweging fan stjerren oer de nachtlike himel oer langere perioaden te ûndersykjen. Troch de trajekten fan B-stjerren (Mass Transfer) en Be-stjerren te analysearjen, koene se in signifikant ferskil yn 'e taryf fan begelieders tusken de twa groepen ûnderskiede. Ferrassend, it die bliken dat Be-stjerren in legere taryf fan begelieders hiene, yn tsjinstelling ta ferwachtingen. Neier ûndersyk die lykwols bliken dat dizze diskrepânsje wie te tankjen oan in tredde stjer dy't it systeem beynfloede.

De ûndersikers hypoteze dat yn in protte gefallen in tredde stjer yn it triple systeem feroarsaket dat de begelieder stjer tichter by de Be-stjer lutsen wurdt. Dizze tichtby makket massaoerdracht mooglik tusken de twa stjerren, wat resulteart yn de foarming fan de karakteristike gasskiif dy't om Be-stjerren waarnommen wurdt. Ynteressant kin dit ek ferklearje wêrom't dizze begelieders net mear te detektearjen binne, om't se te swak wurde nei't se in signifikante hoemannichte massa ferlieze.

De gefolgen fan dizze ûntdekking wreidzje fierder as de stúdzje fan Be-stjerren. It begripen fan de kompleksiteiten fan triple star systemen en harren rol yn stellare evolúsje koe leverje weardefolle ynsjoch yn de natuer fan swarte gatten, neutron stjerren, en de boarnen fan gravitasjonele weagen. Dizze iepenbiering komt op in spannende tiid doe't gravitaasjegolfûndersyk rap foarútgiet, en de stúdzje fan binariteit yn stjersystemen hieltyd krúsjaaler wurdt.

Wylst fierder ûndersyk nedich is om de kompleksjes fan triple star systemen te befêstigjen en te ferkennen, markearret dizze stúdzje in wichtige mylpeal yn ús begryp fan massive Be-stjerren en har plak yn it universum. Troch konvinsjonele oannames út te daagjen, hawwe de ûndersikers oan 'e Universiteit fan Leeds nije doarren iepene foar it ûntdekken fan' e mystearjes fan himelske objekten en har evolúsje.