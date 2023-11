Nije strategy ferbettert konduktiviteit en stabiliteit fan protonkondukteurs

In ynnovative oanpak foar it ferbetterjen fan de conductivity en stabiliteit fan proton diriginten by tuskenlizzende en lege temperatueren is ûntdutsen troch wittenskippers by Tokyo Institute of Technology. Troch donor-doping fan in memmemateriaal mei steurde yntrinsike soerstoffakatueres, yn stee fan de gewoan brûkte akseptor-dopingmetoade, koene de ûndersikers de protonkonduktiviteit en stabiliteit fan protongelieders fan perovskite-type sterk ferbetterje. Dizze trochbraak iepenet nije mooglikheden foar it ûntwerp fan brânstofsellen en elektrolysesellen.

Protonyske keramyske (as proton-liedende) brânstof-/elektrolysesellen (PCFC's/PCEC's) krije omtinken as duorsume enerzjytechnology. Dizze apparaten hawwe de mooglikheid om gemyske enerzjy te konvertearjen yn elektrisiteit en oarsom mei nul emissies by lege as tuskentemperatueren. Se hawwe it potensjeel om te tsjinjen as effisjinte enerzjyboarnen foar ferskate tapassingen. Oars as oare soarten brânstofsellen en elektrolysers, fertrouwe PCFC's / PCEC's net op edelmetaalkatalysatoren of djoere alloys, wêrtroch't se mear kosten-effektiver binne.

Oant no ta binne der gjin rapporten west fan protongelieders mei sawol hege konduktiviteit as hege stabiliteit by tusken- en lege temperatueren. Dizze beheining, bekend as de "Norby-kloof", is in protte jierren in útdaging foar wittenskippers. Professor Masatomo Yashima en syn team by Tokyo Tech hawwe lykwols in nije strategy ûntwikkele om dizze gat te oerwinnen.

Ynstee fan it brûken fan akseptor-doping, dy't ûnreinheden yntroduseart om soerstoffakatueren te meitsjen yn it kristalrooster, rjochte de ûndersikers har op donordoping. Troch it memmemateriaal te dopen mei in donordopant koene se it protonopfangeffekt ferminderje dat optreedt by akseptordoping. Dit late ta hege protongelieding en ferhege stabiliteit.

De eksperiminten en teoretyske analyzes fan it team mei avansearre simulaasjetechniken hawwe oantoand dat it donor-gedopte materiaal útsûnderlike protongeleiding toande by tuskenlizzende en lege temperatueren. Fierder toande it hege stabiliteit ûnder ferskate atmosfearen, wêrtroch it in kânsrike kandidaat is foar praktyske tapassingen.

Dizze ûntdekking iepenet nije mooglikheden foar de ûntwikkeling fan protongelieders foar PCFC's/PCEC's mei ungewoane prestaasjes. De strategyen foarsteld troch de ûndersikers en de ûntdekking fan it nije materiaal hawwe it potinsjeel om in wichtige ynfloed te meitsjen op it mêd fan enerzjy- en miljeuwittenskip en technology.

FAQ:

F: Wat is donordoping?

A: Donordoping omfettet it opnimmen fan in dopant yn in materiaal om syn elektryske konduktiviteit te ferheegjen of syn eigenskippen te feroarjen.

F: Wat is akseptordoping?

A: Akseptordoping is in metoade dy't brûkt wurdt om ûnreinheden yn in materiaal yn te fieren om soerstoffakatueres te meitsjen en har konduktiviteit te ferbetterjen.

F: Wat binne protongelieders?

A: Protongelieders binne materialen dy't protoanen kinne ferfiere, wêrtroch de konverzje fan gemyske enerzjy yn elektrisiteit mooglik makket en oarsom yn brânstofsellen en elektrolysesellen.

F: Wat is de "Norby gap"?

A: De "Norby-gap" ferwiist nei it ûntbrekken fan materialen dy't hege konduktiviteit en stabiliteit hawwe by tuskenlizzende en lege temperatueren yn protongelieders. It hat in útdaging west foar wittenskippers op it fjild.