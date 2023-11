Ikonyske akteur Tom Hanks, ferneamd om syn rol as NASA-astronaut yn 'e Hollywood-hit "Apollo 1995" fan 13, hie koartlyn de kâns om de Artemis 2-bemanning fan echte astronauten te moetsjen. Dizze moeting fûn plak yn it Johnson Space Center fan NASA yn Houston, wêr't Hanks net allinich posearre mei de bemanning, mar ek Mission Control besocht en in petear hie mei Expedition 70 astronauten oan board fan it International Space Station.

De Artemis 2-bemanning, besteande út NASA-astronauten Reid Wiseman, Victor Glover, en Christina Koch, neist Jeremy Hansen fan 'e Kanadeeske Space Agency, makket diel út fan NASA's ambisjeuze plan om de ferkenning fan 'e minsklike moanne opnij te begjinnen. Plend foar in missy rûn de moanne net earder as 2024, dizze fjouwer astronauten binne ynsteld om de moanne te sirkeljen as ûnderdiel fan 'e ynspanningen fan NASA om in duorsume oanwêzigens fan 'e moanne te fêstigjen.

De Artemis Accords, in ramt foar freedsume noarmen foar romteferkenning, sil de ynternasjonale gearwurking fan NASA liede yn dizze moanne misjes. Mei in groeiende koalysje fan ynternasjonale partners is NASA fan doel it paad te effen foar fierdere romteferkenning en wittenskiplike ûntdekkingen bûten ús planeet.

As tarieding op har kommende moanneaventoer besocht de Artemis 2-bemanning koartlyn NASA's Michoud Assembly Facility yn New Orleans om it kearnstadium fan 'e Space Launch System (SLS) raket te besjen. Dizze krêftige raket, keppele oan it Orion-romteskip, sil it middel wêze wêrmei't de bemanning de ierdebaan berikt en úteinlik nei de moanne giet.

De training en tarieding fan 'e Artemis 2-bemanning omfetsje ek fertroud te meitsjen mei it Orion-romteskip en medyske prosedueres. Meikoarten sille se meidwaan oan in hersteloefening op see, yn gearwurking mei NASA en de Amerikaanske marine, om har weromkomst nei ierde nei har missy te simulearjen.

Wylst NASA trochgiet mei it sammeljen fan de nedige komponinten foar de Artemis 2-missy, ynklusyf de RS-25-motoren en twilling solide raketboosters, groeit opwining foar it folgjende haadstik yn 'e moanneferkenning. It Artemis-programma fertsjintwurdiget it weromkommen fan 'e minskheid nei de moanne en leit de grûnslach foar takomstige romtemisjes dy't de grinzen fan minsklike kennis en ferkenning sille ferdriuwe.

FAQ

Wa is Tom Hanks?

Tom Hanks is in ferneamde Hollywood-akteur bekend om syn alsidige oanbod fan rollen en optredens. Yn 'e romtemienskip is hy benammen ferneamd om syn portrettearjen fan NASA-astronaut Jim Lovell yn' e film "Apollo 13."

Wat is de Artemis 2-missy?

De Artemis 2-missy makket diel út fan it Artemis-programma fan NASA, dat as doel hat om minsken werom te bringen nei de moanne en in duorsume oanwêzigens fan 'e moanne te fêstigjen. Artemis 2 sil in bemanning fan astronauten belûke dy't de moanne rûn en weardefolle gegevens sammelje om takomstige moannemissys te stypjen.

Wat binne de Artemis Accords?

De Artemis-akkoarten binne in oerienkomst en ramt ûntwikkele troch NASA om ynternasjonale gearwurking te begelieden yn 'e moanneferkenning. Dizze oerienkomsten befoarderje freedsume en koöperative ferkenning fan romte en fêstigje noarmen foar it dielen fan wittenskiplike gegevens, it behâld fan romte-erfgoed, en it garandearjen fan de feiligens fan astronauten.

Wat is de Space Launch System (SLS) raket?

De Space Launch System (SLS) raket is in krêftige lansearauto dy't ûntwikkele wurdt troch NASA. It sil de nedige strekking en mooglikheden leverje om bemanne misjes bûten de baan fan 'e ierde te lansearjen, ynklusyf de Artemis-missys nei de moanne en mooglik takomstige misjes nei Mars.

(Boarne: nasa.gov)