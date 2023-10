TOI-1801 b: In temperearre mini-Neptunus yn in jong planetêr systeem

Wy kundigje de ûntdekking oan fan TOI-1801 b, in fassinearjende temperearre mini-Neptunus dy't in jonge M-dwerchstjer draait. Yn earste ynstânsje identifisearre as in TESS planeet kandidaat yn april 2020, TOI-1801 b hat in perioade fan 21.3 dagen. Folgjende grûnbasearre waarnimmings, ynklusyf fotometry yn en bûten transit en krekte mjittingen fan radiale snelheid, hawwe lykwols bliken dien dat de wiere perioade fan 'e planeet 10.6 dagen is.

Troch dizze folgjende observaasjes hawwe wy bepaald dat TOI-1801 b in massa hat fan 5.74 ± 1.46 M⊕ en in straal fan 2.08 ± 0.12 R⊕. Op grûn fan dizze mjittingen kinne wy ​​der wis fan ôfliede dat TOI-1801 b foar it grutste part is gearstald út wetter en rots, mei in ferwaarloosbere hoemannichte (oant 2% troch massa) fan wetterstofgas yn syn atmosfear.

Fierders pleatst de leeftyd fan it systeem, rûsd op sawat 900 miljoen jier, TOI-1801 b ûnder de populaasje fan jonge transitearjende eksoplaneten. Plotted neist oare bekende eksoplaneten, stiet TOI-1801 b út as in unyk lid.

Yn it diagram dat de massa-radiusrelaasje yllustrearret, wurde de ûnwissichheden fan TOI-1801 b ôfbylde as kleurde skadenregio's mei fertrouwensnivo's. De komposysjemodellen, fertsjintwurdige troch ferskillende kleurde linen, jouwe ynsjoch yn 'e potinsjele struktuer fan' e eksoplaneet. Spesifyk litte de midden- en rjochtspanielen komposysjemodellen sjen sûnder gas en mei in gasomhulsel, respektivelik. De fêste en stippele linen yn it rjochter paniel jouwe ferskillende temperatuersenario's foar de gasomjouwing oan.

As referinsje befettet it diagram ek de Ierde en Neptunus. Derneist befetsje wy B22 en M22 as referinsjes fanwegen tsjinstridige resultaten publisearre foar deselde planeet, wat ferskillende mjittingen oanjout.

Ta beslút, TOI-1801 b fertsjintwurdiget in nijsgjirrige tafoeging oan ús kennis fan eksoplaneten. De matige aard, komposysje en jonge leeftyd meitsje it in twingend doel foar fierder ûndersyk. De oanhâldende stúdzje fan sokke eksoplaneten draacht by oan ús begryp fan planetêre formaasje en evolúsje yn ferskate omjouwings bûten ús sinnestelsel.

Definysjes:

– TESS: Transiting Exoplanet Survey Satellite

– M-dwerch: In soarte fan haadfolchoarder, ek wol in reade dwerch neamd, mei in massa tusken de 0.08 en 0.6 kear dy fan de sinne.

- Radiale snelheid (RV): De mjitting fan de beweging fan in stjer nei of fuort fan in waarnimmer mei it Doppler-shifteffekt.

- Massa en Radius: Massa ferwiist nei de hoemannichte matearje yn in objekt, wylst radius de ôfstân mjit fan it sintrum nei it bûtenste oerflak.

- Iso-tichtensrigels: Stipele grize rigels op it massa-radiusdiagram dy't rigels fan gelikense tichtens yn ferskate komposysjemodellen fertsjintwurdigje.

- Spesifike entropy: In termodynamyske eigenskip dy't de steuring of willekeurigens fan in systeem kwantifisearret.

- H2: Molekulêre wetterstofgas.

- CARMENES en HIRES: Ynstruminten brûkt foar krekte mjittingen fan radiale snelheid.

