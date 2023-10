It universele patroan fan sensearjen fan bewegingen: ynsjoch fan elektryske mesfisk

In elektryske mesfisk fiert yngewikkelde bewegingen yn it wetter, fergelykber mei hoe't in hûn snift of in minske in nije omjouwing ûndersiket. Yn in baanbrekkende stúdzje publisearre yn Nature Machine Intelligence, ûndersikers hawwe ûntbleate dat in ferskaat oanbod fan organismen, ynklusyf mikroben, eksposearje dit universele patroan fan bewegingen om sin te meitsjen fan har omjouwing.

Yn tsjinstelling ta populêr leauwen binne dizze gedrach net eksklusyf foar organismen mei senuwstelsels. Noah Cowan, in heechlearaar meganyske technyk by Johns Hopkins en de skriuwer fan 'e stúdzje, beklamme dat sels organismen sa ûnderskiedend as amoeba's gedrach sjen litte dat it posturale lykwicht fan in minske spegelet as in fisk dy't yn in buis ferstoppe. De konverginsje fan dizze skynber net-relatearre organismen suggerearret dat evolúsje ta in mienskiplike oplossing kaam is troch ferskate ûnderlizzende meganismen.

It ûndersyksteam sette yn earste ynstânsje út om it doel fan aktiviteit fan it senuwstelsel by bistebeweging te ûntdekken en oft it kin wurde tapast op robotika. By it observearjen fan elektryske mesfisken yn in ferljochte tank, merkten de ûndersikers op dat de fisken yn it tsjuster faker hinne-en-wer bewegingen diene, wylst se sêft swaaiden mei sa no en dan rappe bewegingen yn goed ferljochte omstannichheden.

Yn it wyld binne mesfisken evoluearre om taflecht te sykjen om predators te foarkommen. Se brûke swakke elektryske ûntladingen om har omjouwing te fielen en ûnderdak te finen. Snelle wiggling stelt se yn steat om har omjouwing aktyf te ferkennen, benammen yn tsjuster wetter. It is nijsgjirrich dat sels yn goed ferljochte omstannichheden, knifefish bliuwt dizze rappe bewegingen sjen, hoewol minder faak.

Neffens Debojyoti Biswas, in postdoktoraal ûndersiker by Johns Hopkins en de earste auteur fan 'e stúdzje, is de optimale strategy foar organismen om te wikseljen nei in ferkennende modus as de ûnwissichheid heech is en werom te gean nei in eksploitearjende modus as ûnwissichheid ôfnimt.

It team ûntwikkele in model dat simulearre dizze kaai sensing gedrach en ûntduts ferlykbere patroanen yn ferskate oare organismen, ynklusyf amoeben, motten, kakkerlakken, mollen, flearmûzen, mûzen, en minsken. Wichtich is dat gjin eardere stúdzje dy't it team tsjinkaam de ûntdutsen regels skeind, en markearde de universaliteit fan dizze gedrach oer soarten, ynklusyf iensellige organismen lykas amoeben dy't elektryske fjilden fiele.

De gefolgen fan dit ûndersyk wreidzje fierder as it begripen fan diergedrach. De ynsjoggen dy't krigen binne kinne de prestaasjes fan autonome robots, syk- en rêdingsdrones, en romte-rovers mooglik ferbetterje troch dizze sensory-ôfhinklike bewegingen op te nimmen.

Takomstige stúdzjes sille ûndersykje oft dizze befiningen wier binne foar oare libbene entiteiten, sels ynklusyf planten.

FAQ

F: Hokker organismen fertoane it universele patroan fan sensearjen fan bewegingen?

A: De stúdzje docht bliken dat in breed oanbod fan organismen, ynklusyf mikroben, it universele patroan fan sensearjende bewegingen eksposearje. Dizze organismen omfetsje elektryske mesfisken, amoeben, motten, kakkerlakken, mollen, flearmûzen, mûzen en sels minsken.

F: Wat is it doel fan dizze sensearjende bewegingen?

A: Sensingbewegingen kinne organismen ynformaasje sammelje oer har omjouwing en sin meitsje fan har omjouwing. Dizze bewegingen helpe har te navigearjen en te reagearjen op ûnwisse of ûnbekende situaasjes.

F: Hoe kinne dizze befinings tapast wurde op robotika?

A: De ynsjoggen krigen út it bestudearjen fan it universele patroan fan sensearjen fan bewegingen kinne brûkt wurde om de prestaasjes fan autonome robots, syk- en rêdingsdrones en romterovers te ferbetterjen. Troch dit gedrach te imitearjen, kinne robots har waarnimming en oanpassingsfermogen ferbetterje oan ferskate omjouwings.