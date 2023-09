Bewiis suggerearret dat âlde seedieren meie hawwe holpen de evolúsje fan neuroanen te foarmjen

In resinte stúdzje publisearre yn it tydskrift Cell ûndersiket de evolúsje fan neuroanen yn bisten, rjochte op placozoans, millimeter-grutte marine bisten. Undersikers fan it Centre for Genomic Regulation yn Barcelona hawwe ûntdutsen dat spesjalisearre sekretarisellen fûn yn placozoans mooglik de foarrinners wêze kinne fan neuroanen yn kompleksere bisten.

Placozoans binne ienfâldige skepsels dy't lichemsdielen of organen misse. Se binne sawat de grutte fan in grutte sânkorrel en fiede op algen en mikroben yn ûndjippe, waarme see. Dizze bisten wurde rûsd dat se sawat 800 miljoen jier lyn foar it earst op ierde ferskynden en binne ien fan 'e fiif haadlinen fan bisten.

De ûndersikers brûkten ferskate molekulêre techniken en berekkeningsmodellen om de ferskate seltypen yn placozoanen yn kaart te bringen en te begripen hoe't se evoluearre. Se makken "selatlassen" wêrtroch't se klusters as "modules" fan genen kinne identifisearje dy't ferbûn binne mei spesifike seltypen. Troch ferskate soarten te fergelykjen, rekonstruearre se hoe't dizze sellen yn 'e rin fan' e tiid evoluearre.

De stúdzje die bliken dat placozoans njoggen haadseltypen hawwe ferbûn troch tuskenlizzende seltypen dy't oergong tusken har. Dizze sellen groeie en ferdiele om it lykwicht te behâlden dat nedich is foar it bist om te bewegen en te iten. Ynteressant ûntdutsen de ûndersikers in ûnderskate groep peptidergyske sellen yn placozoans dy't oerienkomsten diele mei neuroanen. Dizze oerienkomsten waarden net fûn yn oare betiid-fertakkende bisten lykas sponzen of kamjellies.

De ûndersikers fûnen dat de peptidergyske sellen yn placozoanen differinsearje lykas it proses fan neurogenesis yn mear avansearre bisten. Se hawwe ek genmodules nedich foar it pre-synaptyske steiger fan in neuron, wêrtroch se berjochten kinne ferstjoere. Se misse lykwols de komponinten dy't nedich binne foar it ûntfangende ein fan in neuronaal berjocht of foar it útfieren fan elektryske sinjalen.

Derneist liet de stúdzje sjen dat placozoan-seltypen mei elkoar kommunisearje mei spesifike aaiwiten neamd GPCR's en neuropeptiden, fergelykber mei hoe't neuroanen kommunisearje mei neuropeptiden yn ferskate fysiologyske prosessen.

De befinings suggerearje dat de evolúsje fan neuroanen sawat 800 miljoen jier lyn begon mei it ûntstean fan sekretoaryske sellen yn placozoans. Yn 'e rin fan' e tiid krigen dizze sellen nije genmodules dy't de ûntwikkeling fan post-synaptyske steigers, axons, dendriten en ionkanalen mooglik makken, wat liedt ta de formaasje fan wiere neuroanen.

Dizze stúdzje smyt ljocht op 'e iere stadia fan neuron evolúsje en jout ynsjoch yn' e oarsprong fan komplekse senuwstelsels sjoen yn mear avansearre bisten hjoed.

