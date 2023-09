De evolúsje fan neuroanen: ynsjoch fan Placozoans

Undersikers fan it Centre for Genomic Regulation yn Barcelona hawwe in wichtige ûntdekking makke oangeande de evolúsje fan neuroanen. Se rjochte har stúdzje op placozoanen, milimeter-grutte marine skepsels, en fûnen dat de spesjalisearre sekretorysellen yn dizze âlde bisten mooglik neuroanen yn kompleksere organismen hawwe jûn.

Placozoans binne ienfâldige skepsels dy't foar it earst op ierde ferskynden sawat 800 miljoen jier lyn. Dizze lytse bisten hawwe gjin lichemsdielen of organen en oerlibje troch it weidzjen op algen en mikroben. De ûndersikers ûntdutsen dat peptidergyske sellen yn placozoanen sinjalen fan neurogenesis sjen litte en genmodules hawwe lykas pre-synaptyske neuronale struktueren. Dizze sellen brûke ek in kommunikaasjesysteem fergelykber mei neuropeptide-oandreaune prosessen fûn yn neuroanen.

De stúdzje befette it yn kaart bringen fan de ferskate seltypen yn placozoans en it analysearjen fan har skaaimerken en genmodules. It ûndersyk die bliken dat placozoan-sellen ûnderskiede fan progenitor-epitheliale sellen troch sinjalen dy't lykje op neurogenesis. Se hawwe ek genmodules nedich foar it pre-synaptyske steiger fan in neuron. Se misse lykwols de komponinten foar it ûntfangende ein fan in neuronaal berjocht en binne net yn steat om elektryske sinjalen te fieren.

De oerienkomsten tusken peptidergyske sellen yn placozoans en neuroanen binne opmerklik. Dizze sellen hawwe in protte mienskiplike skaaimerken mei primitive neuronale sellen, wat suggerearret dat se in evolúsjonêre stapstien wêze kinne foar de ûntwikkeling fan neuroanen.

Dizze ûntdekking daagt eardere begripen út oer de evolúsje fan neuroanen en suggerearret dat de fûneminten fan neuroanen 800 miljoen jier lyn begon te foarmjen. Fanút in evolúsjonêr eachpunt kinne iere neuroanen begon wêze as peptidergyske sekretoaryske sellen fergelykber mei dy fûn yn placozoans. Yn 'e rin fan' e tiid krigen dizze sellen nije genmodules en evoluearren ta de yngewikkelde neuronale systemen dy't waarden waarnommen yn mear avansearre bisten.

Wylst d'r noch mear te learen is oer it evolúsjonêre ferhaal fan nervensystemen, leveret dit ûndersyk weardefolle ynsjoch yn 'e oarsprong fan neuroanen. De oanwêzigens fan molekulêre oerienkomsten tusken placozoan-sellen en neuroanen ropt fragen op oer it trajekt fan neuron-evolúsje en de unike skaaimerken fan ferskate dierlike lineages.

Boarne: Sintrum foar Genomic Regeljouwing