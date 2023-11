Tiny Beads ferbetterje enzymstabiliteit foar biokatalyse

Undersikers fan 'e ôfdieling Biology oan' e Ruhr Universiteit Bochum yn Dútslân hawwe in nije metoade ûntdutsen om enzymen te beskermjen en har stabiliteit te ferbetterjen tidens plasma-oandreaune biokatalyse. Enzymen binne bekend om har fermogen om substraten te konvertearjen yn weardefolle produkten, mar se binne faak gefoelich foar ferneatiging as se bleatsteld wurde oan plasma's. Troch enzymen oan lytse kralen te heakjen, koene de ûndersikers se lykwols beskermje fan 'e skealike effekten fan it plasma, en hâlde se dêrmei oant 44 kear langer aktyf.

Plasma, in energized gas, wurdt typysk brûkt as co-substraat yn biokatalyse om enzymatyske reaksjes te riden. Yn dizze stúdzje rjochte de ûndersikers har op it brûken fan technyske plasma's om in substraat te konvertearjen yn in weardefoller produkt troch enzymen te brûken dy't wetterstofperoxid brûke. Se selekteare in modelenzyme neamd net-spesifike peroxigenase (AaeUPO) fan 'e ytbere fungus Agrocybe aegerita.

De wichtichste útdaging dy't se tsjinkamen wie de rappe ynaktivering fan enzymen by plasmabehanneling. Om dit oan te pakken, brûkten de ûndersikers de technyk fan enzymimmobilisaasje troch de enzymen oan lytse kralen mei in poreus oerflak te heakjen. De kralen, fanwege swiertekrêft, fêstigen har oan 'e boaiem fan' e reaktor, wêrtroch in beskermjende sône ûntstie tusken it plasma en de enzymen.

De ûndersikers testen ferskate soarten kralen mei ferskate oerflakeigenskippen en coating. Nei it immobilisearjen fan de enzymen op 'e kralen, bleatstelden se se foar ferskate doerren oan plasma en fergelike har aktiviteit mei net behannele kontrôles. De resultaten lieten sjen dat kralen mei hars oerflakken, benammen amino en epoksy-butyl kralen, levere de bêste útkomsten, wat oanjout op in sterke kovalente bân tusken de enzymen en drager materiaal.

Fierder berikten de ûndersikers in 44-fâldige ferheging fan enzymstabiliteit troch de plasma-behanneling foar de meast kânsrike kandidaten te ferlingjen oant oant ien oere. Dizze trochbraak iepenet nije mooglikheden foar it kombinearjen fan enzymen mei technyske plasma's yn takomstige tapassingen.

Oer it algemien beskermet de ûntdekking fan dizze ynnovative technyk mei help fan lytse kralen net allinich enzymen, mar ferbettert ek har stabiliteit tidens plasma-oandreaune biokatalyse. Dizze foarútgong kin liede ta de ûntwikkeling fan effisjinter en duorsumer biokatalytyske prosessen foar ferskate yndustry, ynklusyf farmaseutyske, biotechnology en fyngemikaliën.

Frequently Asked Questions (FAQ)

F: Wat is biokatalyse?

A: Biokatalysis is it gebrûk fan natuerlike katalysatoren, lykas enzymen, om gemyske reaksjes út te fieren yn ferskate yndustriële prosessen.

F: Wat binne plasma's?

A: Plasma's binne enerzjysunige gassen dy't ferskate reaktive soarten befetsje, lykas wetterstofperoxide, en wurde brûkt as ko-substraten yn biokatalytyske reaksjes.

F: Wat is enzymimmobilisaasje?

A: Enzyme-immobilisaasje ferwiist nei de technyk fan it heakjen fan enzymen oan in fêste stipe, lykas kralen, om har stabiliteit te ferbetterjen en har opnij te brûken yn biokatalyse.

F: Hoe beskermet immobilisaasje op kralen enzymen by plasmabehanneling?

A: Immobilisaasje op kralen makket in fysike barriêre tusken it plasma en de enzymen, beskermet se fan 'e destruktive effekten en fergruttet har stabiliteit.

F: Hoe profiteart dizze ynnovaasje biokatalyse?

A: Troch enzymaktiviteit foar langere perioaden te behâlden, makket dizze ynnovaasje effisjinter en duorsume biokatalytyske prosessen mooglik, wat liedt ta de produksje fan weardefolle stoffen yn yndustry lykas farmaseutyske en biotechnology.