It mystearje fan Early Bright Galaxies oplost: Bursty Star Formation

De James Webb Space Telescope (JWST) makke koartlyn bylden fan guon fan 'e ierste stjerrestelsels fan it universum, dy't binnen in pear hûndert miljoen jier nei de Oerknal foarme binne. Dizze stjerrestelsels ferskynden te helder, te grut en te evoluearre foar har leeftyd, wat it standertmodel fan kosmology útdaagde. Nij ûndersyk publisearre yn The Astrophysical Journal Letters suggerearret lykwols dat bursty stjerfoarming, in ferskynsel dat omfettet koarte, yntinsive perioaden fan stellare berte en dea folge troch langere, rêstiger fazen, dit mystearje kin ferklearje.

De ûndersikers brûkten avansearre kompjûtersimulaasjes fan it projekt Feedback of Relativistic Environments (FIRE) om dit probleem te ûndersykjen. De simulaasjes die bliken dat de formaasje fan bursty-stjerren ferantwurdelje koe foar de ferrassende helderheid dy't waarnommen waard yn 'e iere stjerrestelsels fêstlein troch JWST. Bursty-stjerfoarming is gewoan yn galaxia's mei lege massa en wurdt karakterisearre troch útbarsten fan stjerfoarming folge troch supernova-eksplosjes, dy't gas útstjitte dat letter weromfalt om nije stjerren te foarmjen. As stjerrestelsels lykwols massaal genôch wurde, hâldt har swiertekrêft de galaxy byinoar en bringt it yn in fêste steat, en foarkomt de útstjit fan gas.

As befêstige, soe dizze ferklearring de needsaak foar ferzjes of oanpassingen foar it standertmodel fan kosmology foarkomme. De befinings smyt ljocht op 'e natuerkunde fan' e kosmyske dage en daagje eardere spekulaasjes oer it iere universum út. Troch solide observaasjebewiis te leverjen hat de JWST ús begryp fan 'e fysike details fan galaxies gâns fergrutte en lit ús de fysika fan it iere universum opnij besjen en studearje.

