De Juno-missy fan Nasa hat in baanbrekkende mylpeal berikt troch wichtige nije fynsten te ûntdekken oer Ganymede, de grutste moanne fan Jupiter. Tidens in tichtby fleantúch makke de Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) spektrometer fan it romteskip in prachtige ûntdekking, en ûntdekte minerale sâlten en organyske ferbiningen op it oerflak fan 'e moanne. Dizze pivotale trochbraak, publisearre yn Nature Astronomy, hat wittenskippers fan ûnskatbere wearde ynsjoch jûn yn Ganymede's komposysje en de enigmatyske ferburgen oseaan ûnder syn izige koarste.

Ganymedes, in moanne grutter as de planeet Merkurius, hat ûndersikers jierrenlang boeide troch syn substansjele ynterne oseaan. Hoewol eardere waarnimmings fan Nasa's Galileo-romteskip en de Hubble-romteteleskoop hingje op de oanwêzigens fan sâlten en organyske stoffen, wie it nivo fan resolúsje net genôch om konklúzjend bewiis te fêstigjen.

Op 7 juny 2021 realisearre Juno lykwols in sensasjonele nauwe flecht fan Ganymede, en navigearde sa ticht as 650 milen fan it oerflak fan 'e moanne. Tidens dizze bûtengewoane moeting naam it JIRAM-ynstrumint opmerklike ynfrareadbylden en spektra, en ûntbleate de yngewikkelde details fan it terrein fan 'e moanne.

De gegevens sammele troch Juno fernuvere wittenskippers mei har unparallele nivo fan detail, en toant romtlike resolúsje better dan 0.62 milen per piksel. Dit makke de deteksje en analyze fan ûnderskate spektrale skaaimerken yn net-wetter-iismaterialen mooglik, ynklusyf hydratisearre natriumchloride, ammoniumchloride, natriumbikarbonat, en potinsjeel alifatyske aldehyden.

Beskriuwende sin: Dizze bûtengewoane fynsten hingje op Ganymede's yntrigearjende formaasjeskiednis, om't de oanwêzigens fan ammoniakeare sâlten suggerearret dat de moanne materiaal sammele kin dat kâld genôch is om ammoniak te kondinsearjen. Boppedat komme de karbonaatsâlten mooglik út koaldiokside-ryk iis.

Opfallend is dat de heechste konsintraasjes fan sâlten en organyske stoffen waarden ûntdutsen yn sawol tsjustere as ljochte terreinen lizzend op spesifike breedtegraden beskerme fan Jupiter's yntinse magnetyske fjild. Dizze yntrigearjende observaasje jout oan dat de ûntdutsen materialen oerbliuwsels kinne wêze fan in djippe osean-pegel dy't ienris it beferzen oerflak fan Ganymede berikte.

As de Juno-missy foarútgiet, bliuwt it de mystearjes fan Jupiter en syn ferskate moannen te ûntdekken. Neist syn baanbrekkende ûntdekkingen op Ganymede, hat Juno ek Europa nau waarnommen en is no klear om Io te ûndersiikjen tidens syn kommende flyby.

