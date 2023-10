De lûden fan Pando: Harkje nei de kommunikaasje fan 'e âlde beam

Opnames binne koartlyn makke wêrtroch't wy de lûden kinne hearre produsearre troch ien fan 'e meast wiidweidige en âlde libbene organismen op ierde. Pando, in massive bosk foarme troch ien inkelde beam, is in opmerklike plant dy't heart ta de triuwe aspen soarte. Mei 47,000 stammen dy't allegear identike DNA hawwe, ferspraat Pando oer 100 acres yn Utah. Mei in rûsde leeftyd fan mooglik 12,000 jier âld, weegt dizze kolossale libbene entiteit 6,000 metryske ton en hat beamachtige stammen dy't oant 24 meter tsjogge.

Lûdkunstner Jeff Rice wurke gear mei Friends of Pando om de lûden fan dit ferburgen organisme op te nimmen. Troch in hydrofoan yn in holte oan 'e basis fan in tûke te pleatsen en it nei de woartels fan' e beam te draaien, ûntduts Rice in swak lûd, sels fange vibraasjes tidens in tongerbui. De keunstner is fan betinken dat de trillingen wurde feroarsake troch miljoenen blêden yn 'e bosk triljen en trochjaan harren trillings del troch de tûken en yn 'e ierde.

It rootsysteem fan Pando is mei-inoar ferbûn, sa't bliken docht út de fongen lûden fan klopjen doe't in tûke fan in ôfstân tikke waard. Wylst dielde woartelsystemen gewoan binne yn aspen-soarten, stiet Pando út troch syn opmerklike grutte en leeftyd.

Dizze ungewoane kâns om te harkjen nei de lûden fan Pando hat sawol artistyk as wittenskiplik potensjeel. Lance Oditt, de oprjochter fan Friends of Pando, sjocht it potensjeel om dizze lûdgegevens te brûken yn wittenskiplike stúdzjes om it grutte ferburgen hydraulike systeem better te begripen sûnder skea te feroarsaakjen.

Jeff Rice beklamme de betsjutting fan natuerlike lûden yn miljeuûndersiken, en stelde dat se in rekord binne fan pleatslike biodiversiteit en kinne wurde brûkt om miljeuferoaring te mjitten. Spitigernôch is Pando op it stuit yn in steat fan ferfal troch minsklike aktiviteiten lykas habitatferwidering en it útroegjen fan rôfdieren dy't helpe by it kontrolearjen fan herbivorepopulaasjes. Dit makket soargen oer de takomst fan dit bûtengewoane organisme en it ekosysteem dat it stipet.

