Gliese 367 b: In ultra-dichte eksoplaneet mei in mysterieuze oarsprong

Astronomen hawwe in opmerklike eksoplaneet ûntdutsen mei de namme Gliese 367 b, ek wol Tahay neamd, dy't har oandacht ferovere hat troch syn unike eigenskippen. Gliese 367 b wurdt kategorisearre as in Ultrashort Period (USP) planeet, dy't in baan om syn stjer foltôget yn mar 7.7 oeren. It is ien fan hast 200 oare USP-planeten dy't oant no binne identifisearre. Wat Gliese 367 b lykwols ûnderskiedt is syn ongelooflijke tichtheid, hast twa kear dy fan 'e ierde.

Mei sa'n hege tichtheid leauwe wittenskippers dat Gliese 367 b hast folslein út izer gearstald wêze moat, om't de rotsige mantel derfan fuorthelle is. Elisa Goffo, de haadauteur fan in resinte stúdzje oer Gliese 367 b, fergeliket it mei in ierde-achtige planeet sûnder syn rotsige mantel.

Gliese 367 b waard yn earste ynstânsje ûntdutsen mei gegevens fan NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Folgjende ûndersyk hat mjittingen ferbettere en in krektere skatting levere fan har massa en radius. De massa fan 'e planeet is no bepaald op 63% fan' e ierde, en syn straal is 70% fan 'e ierde.

Ien fan 'e yntrigearjende aspekten fan Gliese 367 b is syn oarsprong. It is heul ûnwierskynlik dat de planeet yn syn hjoeddeistige steat is foarme. Ien mooglikheid is dat it de kearn is fan in planeet dy't syn mantel fuorthelle hie troch in katastrofysk barren of botsingen mei oare protoplaneten tidens syn iere formaasje. In oare mooglikheid is dat Gliese 367 b omjûn waard troch in izerryk gebiet yn 'e protoplanetêre skiif dêr't it út ûntstie.

It ûndersyk útfierd troch Goffo en har team liet ek de oanwêzigens fan twa oare planeten sjen yn it Gliese 367-systeem: Gliese 367 c en d. De oanwêzigens fan dizze ekstra planeten stipet it idee dat USP-planeten faak fûn wurde yn systemen mei meardere planeten, wat hingje op mooglike formaasje-senario's.

Gliese 367 b is lid fan in unike klasse eksoplaneten neamd super-Mercuries. Dizze planeten hawwe in gearstalling fergelykber mei dy fan Merkurius, mar binne grutter en tichter. Gliese 367 b is benammen de tichtste USP-planeet oant no ta ûntdutsen, mei in izeren kearn dy't 91% fan syn massa útmakket.

Wylst de krekte oarsprong fan Gliese 367 b in mystearje bliuwt, bliuwt de ûngewoane skaaimerken de hjoeddeistige modellen fan planetêre formaasje útdaagje. Fierdere stúdzjes en observaasjes fan dizze fassinearjende eksoplaneet kinne weardefolle ynsjoch leverje oer de formaasje en evolúsje fan planeten yn ekstreme omstannichheden.

boarnen:

- De Astrophysical Journal Letters - "Bedriuw foar de ultra-hege tichtheid, ultra-koarte perioade Sub-Earth GJ 367 b: ûntdekking fan twa ekstra lege massa-planeten op 11.5 en 34 dagen"

- Universiteit fan Turyn - Elisa Goffo, haadauteur

- NASA's Goddard Space Flight Center - NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite

- European Southern Observatory