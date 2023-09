Cosmic Light Switch: Stjer dy't yn swart gat wurdt opsûge eksposearret briljante flitsen

Astronomen hawwe in yntrigearjende ûntdekking makke oer in stjer dy't 500 miljoen ljochtjier fuort leit. Dizze stjer, mei de namme Swift J0230, is rûchwei de grutte fan ús sinne en wurdt stadichoan opslokt troch in lyts swart gat. It nijsgjirrige aspekt fan dit ferskynsel is dat astronomen briljante flitsen observearren dy't it barren begeliede. Dizze flitsen skine helder foar in perioade fan sân oant 10 dagen en stopje dan ynienen, lykas it flikkerjen fan in ljochtskeakel. Likernôch in moanne letter werhellet it swarte gat it proses mei de stjer.

De stjer dy't op dizze manier fergiet wurdt kategorisearre as in wite dwerch, en it proses is bekend as in tij-fersteuringsevenemint. Mar sa'n 100 sokke eveneminten binne oant no ta waarnommen. It is net ûngewoan dat stjerren foar in part fersnippere wurde troch swarte gatten lykas dit, mei ûndersiken dy't suggerearje dat dizze dielsteuringen sels mear foarkommen kinne as folsleine. Eardere gefallen fan dielsteurings kamen lykwols elke pear oeren of ien kear yn 't jier foar. De ûntdekking fan Swift J0230 jout in tuskenlizzende senario.

De ûndersikers neame dizze fynst in "serendipitous ûntdekking" om't eardere observaasjes it fersteurende barren net ûntdutsen. Earste waarnimmings yn juny lieten in rappe daling yn 'e helderheid fan 'e stjer op 'e fjirde dei sjen, dy't yn mar 20 kilosekonden (57 oeren) mei in faktor fan 15.8 fermindere. De stjer waard doe dreech te observearjen. De ûndersikers leauwe dat Swift J0230 tichtby it sintrum fan 'e galaxy leit dêr't swarte gatten typysk fûn wurde, oerienkommende mei de lokaasje fan in Type-II supernova ûntdutsen yn 2020. De mooglikheid dat it in stjereksploazje is wurdt lykwols net wierskynlik beskôge.

It swarte gat konsumearjende Swift J0230 sit yn in lytse galaxy neamd 2MASX J02301709+2836050 en hat in massa fan rûchwei 10,000 oant 100,000 kear dy fan 'e sinne. Dizze stúdzje markeart de earste observaasje fan in stjer fan 'e grutte fan ús sinne dy't troch in swart gat fernield wurdt. De ûndersikers binne fan doel om te begripen wêrom't dizze stjer mar foar in part fersteurd is, om't it hjoeddeiske begryp fan fersteurende eveneminten suggerearret dat de tichtby fan in stjer by in swart gat de omfang fan syn fersnippering bepaalt. De tichtens fan 'e stjer liket ek in wichtige bydragende faktor te wêzen.

boarnen:

- Paper publisearre yn Nature Astronomy: (boarne artikel)