Nij ûndersyk wiist op Ancient Mud Lake as potinsjele boarne fan bewiis fan libben op Mars

Wittenskippers dy't sykje nei bewiis fan ferline bewenberens op Mars kinne har oandacht rjochtsje op in âlde moddermar, neffens nij ûndersyk. Wylst regio's mei oerfloedige sediminten oer it generaal beskôge wurde as goede útgongspunten foar it sykjen, suggerearret de stúdzje dat it ferkennen fan 'e boarne fan' e sediminten, ynstee fan 'e regio's wêr't se yn streamden, fruchtberer wêze kin.

De ûndersikers stelle foar dat de Hydraotes Chaos-regio, in subregio fan Oxia Palus, in âlde moddermar befettet dy't ferburgen bewiis fan ferline libben koe hâlde. De moddermar, foarme troch ûntlizzingen fan gas-opladen modderstienstratigrafy hast 4 miljard jier lyn, jout in unyk blik yn âlde aquifermaterialen.

Oars as de grutte oerstreamingskanalen dy't Mars dekke, ferienfâldiget it platte bekken yn Hydraotes Chaos it ûndersyk fan Mars-akwifers en ferleget it risiko fan oerlânske sedimintêre oanwinst. Boppedat kin de ûndergrûn fan Mars bewenber bleaun wêze, sels nei't it oerflak fan 'e planeet ûngastfrij waard. Dêrom, it ferkennen fan de sediminten binnen de moddermar koe ûntdekke bewiis fan libben út Mars 'geologyske ferline.

NASA Ames beskôget de flakten fan Hydraotes Chaos as in mooglike lâningsplak foar in takomstige missy rjochte op it sykjen nei biomarkers, spesifyk lipiden, dy't it potinsjeel hawwe om miljarden jierren op Mars te fernearen. De regio presintearret ek oare fassinearjende funksjes, lykas wiidfersprate modderfulkanen en diapirs, dy't ynsjoch jouwe yn 'e ûndergrûnske prosessen en struktueren fan Mars.

Dit ûndersyk smyt ljocht op 'e komplekse geology fan Mars en beklammet it belang fan it ûndersykjen fan sedimintrike regio's, lykas de âlde moddermar yn Hydraotes Chaos, yn' e syktocht om bewiis te ûntdekken fan ferline bewenberens en potensjele tekens fan libben.

