Undersikers fiere kwantumsimulaasje fan omkearde tiidstream mei ferstriken

Undersikers oan 'e Universiteit fan Cambridge hawwe in yntrigearjende ûntdekking dien yn' t ryk fan 'e kwantummeganika. Troch kwantumferwikkelingen te manipulearjen koene se simulearje wat der barre koe as de stream fan tiid omkeard waard. Under lieding fan David Arvidsson-Shukur fan it Hitachi Cambridge Laboratory ferbûn it team har teory oan kwantummetrology, in fjild dat kwantumteory brûkt om heul gefoelige mjittingen te meitsjen. It eksperimint befette twa dieltsjes, wêrfan ien waard manipulearre om de ferline tastân fan it oare dieltsje te feroarjen, sadat de útkomst fan it eksperimint feroare.

Entanglement ferwiist nei wannear't in groep dieltsjes identike kwantumstaten dielt, sels nei't se skieden binne troch grutte ôfstannen. Dit ferskynsel ûnderstreket quantum computing, wêrby't ferwûne dieltsjes wurde brûkt om komplekse berekkeningen út te fieren. Wylst it konsept fan dieltsjes dy't yn 'e tiid efterút reizgje, it ûnderwerp fan debat west hat, smyt de oanpak fan it Cambridge-team nij ljocht oer de mooglikheden.

De simulaasje fan it team hat oantoand dat it teoretysk mooglik is om aksjes yn it ferline retroaktyf te feroarjen mei manipulaasje fan kwantumferstriid. Bygelyks, se yllustrearre hoe't immen koe stjoere in kado oan in oare persoan op dei ien sûnder te witten harren winsk list oant dei twa, mar dochs slagje te feroarjen wat wie ferstjoerd op dei ien basearre op de ûntfongen ynformaasje. Dizze ynnovaasje iepenet potinsjele tapassingen yn quantum computing en oare technologyen.

It eksperimint iepenbiere in 75% kâns op mislearring foar it waarnommen effekt, wat betsjuttet dat it winske resultaat yn mar ien fan 'e fjouwer runen waard berikt. Om dit te beheinen, stelden de ûndersikers foar om in protte ferwûne fotonen te ferstjoeren en in filter te brûken om net-korrigearre fotonen te ferwiderjen, en soargje derfoar dat guon úteinlik de bywurke ynformaasje sille drage. Wylst it team dúdlik makket dat har wurk tradisjonele tiidreizen net mooglik makket, fertsjintwurdiget it in wichtige ferkenning nei de fûneminten fan 'e kwantummeganika en in middel om flaters út it ferline te ferbetterjen foar in bettere takomst.

De stúdzje waard stipe troch ferskate stiftingen en organisaasjes, wêrûnder de Sweden-America Foundation, Lars Hierta Memorial Foundation, Girton College, en de Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).

Boarne: Cambridge University, Physical Review Letters