Toeristen fan oer de hiele wrâld hawwe miskien fekânsje west op in ferlern kontinint sûnder it sels te realisearjen. Bekend as Greater Adria, bruts dit kontinint hast 250 miljoen jier lyn ôf fan Noard-Afrika en sonk stadichoan ûnder Súd-Jeropa, ynklusyf regio's lykas de Alpen, de Apenninen, de Balkan en Grikelân.

Neffens Douwe van Hinsbergen, heechlearaar Global Tektonika en Paleogeografy oan de Universiteit Utrecht, is in smelle strip fan Turyn oant de hakken fan Itaalje it iennichste oerbleaune sichtbere diel fan Greater Adria. Hy merkt boartlik op dat toeristen ûnbewust harren fakânsjes trochbringe op dit ferlerne kontinint yn stee fan Atlantis.

De ûntdekking fan in ferlern kontinint is net ûngewoan. Seelân, ek wol Te Riu-a-Māui neamd yn 'e Maori-taal, is in oar foarbyld. It waard nei alle gedachten ferlern foar 375 jier oant geologen befêstige syn bestean yn 2017. Zealandia, mei in oerflak fan 1.89 miljoen fjouwerkante myl, wie eartiids diel fan it superkontinint Gondwana, dat omfette Western Antarktika en East-Austraalje mear as 500 miljoen jier lyn.

Abel Tasman, in Nederlânske sakeman en seeman, soe Seelân yn 1642 ûntdutsen hawwe by it sykjen nei it "Grutte Súdlik Kontinint". It losmakke fan Gondwana en kaam úteinlik ûnder wetter, mei mar in lyts part sichtber boppe wetter. Zealandia tsjinnet as in oantinken oan geologen dat sels wat skynber fanselssprekkend kin bliuwe ferburgen foar in lange tiid.

