Ferline wike rôp de Russyske presidint Vladimir Putin in gearkomste mei yndustrylieders om de ûntwikkeling fan 'e Russyske ekonomy te besprekken, mei in spesifyk fokus op 'e romte-yndustry. Under de besprutsen ûnderwerpen wiene de Sphere breedbânkonstellaasje, de Amur LNG werbrûkbere raket, en de Transport Energy Module - in ynnovative nukleêre oandreaune romtelift. Tidens de gearkomste beklamme presidint Putin it belang fan it plande Russyske romtestasjon en kundige plannen oan foar de lansearring fan har earste module troch 2027.

Op it stuit is Sina it ienige lân mei in eigen operasjoneel romtestasjon. It Russian Orbital Station (ROS) hat as doel dat te feroarjen. De earste module fan ROS sil tsjinje as in kombinearre macht en wittenskiplike module, en it sil wurde bemanne troch kosmonauten keazen mei help fan in seleksje proses fergelykber mei dat fan de International Space Station (ISS). Neist de ûntwikkeling fan ROS wurket Ruslân ek oan it ferbetterjen fan it Progress-romteskip, dat fungearret as in shuttle nei it ISS, en it ûntwikkeljen fan in nij transportskip neamd Eagle. Ynteressant hat ROS-haadûntwerper Vladimir Kozhevnikov iepenbiere dat d'r gjin plannen binne om in kofjemasine te meitsjen foar de bemanningsleden op ROS.

Op it Ynternasjonaal Romtestasjon konsumearje astronauten op it stuit rekonstituearre kofje, in proses dat manoeuvre mei nul-swiertekrêft en spesjaal ûntworpen konteners omfettet. Der wie lykwols in tiid dat it ISS in eigen kofjemasine hie. Yn 2015 waard de ISSpresso-masine nei it romtestasjon ferfierd en ynstalleare troch ESA-astronaut Samantha Cristoforetti, dy't it gebrûk yn in fideo demonstrearre. Untwikkele yn gearwurking mei Agrotec, Lavazza, en de Italjaanske Space Agency (ASI), de ISSpresso masine wie de earste capsule kofje masine ûntwurpen foar de unike microgravity omjouwing fan romte.

De masine brûkte Lavazza-kapsules dy't spesifyk makke binne foar ierde, en in nije technology waard ûntwikkele om it hydraulyske systeem te spoelen nei elke kofje. Dit reinigingsproses makke in drukferskil binnen in spesjale bûse dy't it unmiskenbere aroma frijlitten doe't in strie ynfoege waard. Wylst de eksperimintele kofjemasine waard beskôge as in súkses, waard it werombrocht nei de ierde yn 2017 en hat d'r sûnt gjin kofjemasine yn 'e romte west.

FAQ:

F: Wannear wurdt ferwachte dat de earste module fan it Russyske Space Station lanseart?

A: De earste module fan it Russyske romtestasjon is pland foar lansearring troch 2027.

F: Hokker doel sil de earste module tsjinje?

A: De earste module fan it Russyske Space Station sil funksjonearje as in kombinearre krêft en wittenskiplike module.

F: Binne kosmonauten selektearre foar operaasjes oan board ROS op in fergelykbere manier as it ISS?

A: Ja, kosmonauten sille wurde keazen foar operaasjes oan board fan ROS yn in seleksjeproses fergelykber mei dat fan it International Space Station.

F: Hat d'r in kofjemasine west op it International Space Station?

A: Ja, de ISSpresso-masine waard yn 2015 ynstalleare op it International Space Station, mar waard yn 2017 werom nei de ierde.

F: Sil d'r in kofjemasine wêze op it Russyske Orbital Station?

A: Neffens ROS Chief Designer Vladimir Kozhevnikov binne d'r op it stuit gjin plannen om in kofjemasine te meitsjen foar de bemanningsleden op ROS.