NASA publisearre op 16 oktober in fisueel oansprekkende infografyk, dy't in oanbelangjende kwestje markearre dat katastrofale gefolgen koe hawwe. De taak by de hân, bekend as "Planetary Defense", omfettet dat NASA in each hâldt op asteroïden dy't mooglik mei de ierde kinne botse, wêrtroch wiidfersprate ferneatiging ferlykber is mei it lot fan 'e dinosaurussen. It opspoaren fan dizze asteroïden is lykwols in yngewikkeld proses, om't se gjin ljocht útstjitte.

Gelokkich binne nije teleskopen spesifyk ûntworpen foar jacht op asteroïden ynstruminteel west yn dizze missy. Mei yngong fan augustus 2023 binne der al 32,000 bekende Near-Earth asteroïden. De ynspanning om dizze asteroïden te lokalisearjen en te folgjen is lofberens, mei mear dan 405 miljoen observaasjes fan sawol amateur as profesjonele astronomen yntsjinne by it Minor Planet Center, in sintrale hub foar NASA's planetêre ferdigeningsstrategy.

Spitigernôch litte de statistiken presintearre yn 'e infographic in steurende realiteit sjen. Fan 'e 32,000 bekende near-ierde asteroïden binne mear as 10,000 grutter as 140 meter yn diameter. As ien fan dizze mei de ierde botsing soe, kin it mooglik in hiele stêd útroegje. Yn ferliking, de Tsjeljabinsk-meteoar dy't yn Ruslân yn 2013 skea feroarsake waard rûsd op syn heechst 20 meter.

De infografyk wiist ek op dat fan 'e rûsde 14,000 140 meter brede asteroïden dy't noch ûntdutsen binne, ien fan har op in botsingskoers kin wêze mei de ierde. Dêrnjonken binne der noch sa'n 50 asteroïden mei in diameter fan 1 kilometer net ûntdutsen. De ynfloed fan in asteroïde fan dizze grutte kin katastrofale gefolgen hawwe foar de beskaving.

De ferantwurdlikens fan planetêre ferdigening falt net allinich op NASA, mar op in kollektyf fan organisaasjes. De infographic tsjinnet as in herinnering dat d'r noch wurk te dwaan is om de feiligens fan 'e minske te garandearjen. Sels de ienfâldige aksje fan it oerbringen fan ynformaasje fia infografiken kin yndividuen ynspirearje om mei te dwaan oan 'e jacht op asteroïden, en bydrage oan' e ynspanningen fan planetêre ferdigening.

