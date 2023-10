D'r binne tûzenen potinsjeel gefaarlike asteroïden dy't stêden kinne ferneatigje

NASA's Planetary Defense-divyzje is ferantwurdlik foar it opspoaren en folgjen fan asteroïden dy't mooglik mei de ierde kinne botse en wiidferspraat ferneatiging feroarsaakje. Hoewol de taak ienfâldich kin lykje, is it eins frij útdaagjend. Asteroïden stjoere gjin ljocht út, dus wurde se typysk ûntdutsen as sinneljocht fan har oerflak reflektearret en wurdt fongen troch teleskopen dy't de nachthimel observearje. Koartlyn is der in tanimming west yn it oantal teleskopen dy't spesifyk ûntworpen binne om op asteroïden te jeien.

Neffens in NASA-infografyk útbrocht yn oktober 2023, binne d'r op it stuit 32,000 bekende Near-Earth-asteroïden. De poging om dizze asteroïden te identifisearjen en te folgjen wie opmerklik, mei mear dan 405 miljoen observaasjes yntsjinne troch sawol amateur- as profesjonele astronomen oan it Minor Planet Center, in sintrale hub foar NASA's planetêre ferdigeningsstrategy.

De infografyk lit lykwols wat fersteurende statistiken sjen. Fan 'e 32,000 near-ierde asteroïden hawwe mear as 10,000 in diameter grutter as 140 meter. As ien fan dizze asteroïden de ierde soe reitsje, soe it yn steat wêze om in hiele stêd út te wiskjen. Om dit yn perspektyf te setten, waard de asteroïde dy't it Chelyabinsk-distrikt yn Ruslân yn 2013 sloech, rûsd op 20 meter yn diameter, en it feroarsake grutte skea en ferwûnings.

Wat noch mear alarmearjend is, is dat NASA's saakkundigen leauwe dat wy mar minder dan de helte fan 'e mooglik gefaarlike 140 meter brede asteroïden hawwe fûn. Se skatte dat d'r mear as 14,000 fan dizze asteroïden noch ûntdutsen binne. Dêrneist binne der likernôch 50 asteroïden mei in diameter fan 1 kilometer dy't net fûn binne. In ynslach fan in asteroïde fan dizze grutte kin katastrophale gefolgen hawwe fier boppe de ferneatiging fan ien stêd.

De planetêre ferdigeningsmienskip, dy't organisaasjes bûten NASA omfettet, stiet foar in drege taak om de feiligens fan 'e minskheid te garandearjen. Elke ynspanning, hoe lyts ek, spilet in krúsjale rol yn dizze missy. De boeiende infographic tsjinnet as in oantinken oan it belang fan oanhâldende ynspanningen om potinsjeel gefaarlike asteroïden te identifisearjen en te folgjen.