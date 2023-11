In blik yn 'e kearn fan' e Milky Way: Webb Telescope ûntbleatet opmerklike funksjes

Yn in baanbrekkende missy hat de James Webb Space Telescope syn blik rjochte nei de kearn fan ús eigen Melkwei-galaxy, en ferbjustere bylden dy't ungewoane details fan ekstreme himelske eveneminten en libbene stjerfoarming ûntbleate. Oars as syn foargonger, de Hubble-teleskoop, dy't benammen sichtber ljocht waarnimt, brûkt Webb ynfraread ljocht, wêrtroch it tichte kosmyske wolken kin penetrearje en ús noch nea earder sjoen kosmyske bylden foarsjen kin.

Undergraduate studint Samuel Crowe fan 'e Universiteit fan Virginia late it byldprojekt en fernuvere him oer it ongelooflijke nivo fan resolúsje en gefoelichheid dat Webb biedt. "D'r binne noait ynfrareadgegevens west oer dizze regio mei it nivo fan resolúsje en gefoelichheid dat wy krije mei Webb, dus wy sjogge hjir foar it earst in protte funksjes," sei Crowe. De mooglikheden fan 'e teleskoop jouwe in unike kâns om stjerfoarming yn sokke omjouwings te studearjen, wat ús begryp fan' e kosmos revolúsjonearret.

De lokaasje fan fokus yn dizze venture is Sagittarius C (Sgr C), in regio bekend om yntinse stjerfoarming leit sawat 25,000 ljochtjierren fuort fan de ierde. De ôfbylding fêstlein troch Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam) ynstrumint ûntbleatet ferskate opmerklike funksjes:

1. In heal miljoen stjerren: Skatte om 500,000 stjerren te wêzen dy't ljocht skine yn 'e Sagittarius C-regio, tegearre mei ûnbekende funksjes dy't fierdere ferkenning freegje.

2. Kluster fan protostars: In promininte rôze amorfe struktuer kin sjoen wurde yn it sintrum-lofts fan 'e ôfbylding. Dit fertsjintwurdiget in groep protostars - opkommende stjerren yn it proses fan formaasje. Binnen dit kluster leit in massale protostar, mear as 30 kear de massa fan ús sinne. De tichtens fan 'e wolk dy't dizze protostjerren ûntsteane, foarkomt dat ljocht fan 'e stjerren derachter de teleskoop berikt, wêrtroch't de yllúzje ûntstiet fan in minder oerbefolke regio as it yn feite ien fan 'e meast tichtbefolke gebieten op it byld is.

3. Grutte regio fan chaotysk gas: De útwreide cyaanregio dy't sawat 25 ljochtjierren beslacht, hâldt wetterstofgas mei needlelike struktueren dy't in unifoarme oriïntaasje misse. NASA ûndersiket op it stuit wat de formaasje fan dizze ûnbidige gaswolk oanloech.

De kearn fan 'e Melkwei-galaxy ferberget ien opmerklik elemint dat net yn 'e ôfbyldings te sjen is - it supermassive swarte gat bekend as Sagittarius A *. Wylst de Webb-teleskoop ongeëvenaarde werjeften yn 'e kosmos leveret, is it essensjeel om te betinken dat har primêre doel is om ljocht te smiten op it iere universum en syn mystearjes te ûntdekken.

De ongelooflijke mooglikheden fan 'e James Webb Space Telescope binne it resultaat fan wiidweidige wittenskiplike gearwurking tusken NASA, de European Space Agency (ESA), en it Canadian Space Agency. De ultra-gefoelige spegel, dy't oer 21 feet spant, oertreft de Hubble Space Telescope mei mear as twa en in heal kear. Derneist kinne Webb's ynfrareadmooglikheden it mooglik meitsje om objekten en ferskynsels te observearjen dy't earder út it sicht ferburgen wiene.

Mei de komst fan Webb steane wy ​​op 'e râne fan in nij tiidrek fan ferkenning, net allinich de geheimen fan it iere universum te ûntdekken, mar ek ús blik op eksoplaneten yn ús eigen galaxy te smiten. De avansearre spektrograafapparatuer fan 'e teleskoop kin de gemyske gearstalling fan fiere eksoplaneten ûntdekke, mooglik sfearen iepenbierje en it sykjen nei tekens fan libben helpe. Wylst de Webb-teleskoop de mystearjes fan it universum trochgiet te ûntbleatsjen, ferwachtsje wittenskippers entûsjast de einleaze mooglikheden dy't foar ús lizze.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wat is de James Webb Space Telescope?

De James Webb Space Telescope is in gearwurking tusken NASA, de European Space Agency (ESA), en de Canadian Space Agency. It is in state-of-the-art romteobservatorium ûntworpen om de kosmos te ferkennen, ynklusyf it iere universum en eksoplaneten yn ús galaxy.

2. Hoe ferskilt Webb fan de Hubble-teleskoop?

Webb observearret primêr yn it ynfrareadspektrum, wêrtroch it troch tichte kosmyske wolken kin sjen dat sichtber ljocht net kin penetrearje. Yn tsjinstelling ta observearret de Hubble-teleskoop benammen sichtber ljocht.

3. Hokker skaaimerken fûn Webb yn 'e kearn fan 'e Molkwei?

Webb's bylden fan 'e Sagittarius C-regio litte in kluster fan protostars sjen, in grutte regio fan chaotysk gas, en sawat in heal miljoen stjerren yn ungewoane detail.

4. Wat is de betsjutting fan de spegelgrutte fan Webb?

De spegel fan Webb is mear as 21 feet yn diameter, wêrtroch't it mear as twa en in heal kear grutter is as de spegel fan 'e Hubble-teleskoop. Dizze gruttere grutte stelt Webb yn steat om mear ljocht te fangen, wêrtroch it fierdere en âlde objekten yn it universum kin observearje.

5. Hoe sil Webb eksoplaneten studearje?

Webb draacht spesjalisearre spektrografen dy't de atmosfearen fan fiere eksoplaneten analysearje kinne, en jouwe ynsjoch yn 'e gemyske gearstalling fan dizze frjemde wrâlden. Dizze ynformaasje helpt wittenskippers yn har sykjen nei bewenbere omjouwings en potensjele tekens fan libben.

(Boarnen: [Mashable](https://mashable.com/article/james-webb-space-telescope-core-of-milky-way/) en [NASA](https://www.nasa.gov/press -release / ungewoane-werjefte-fan-de-kearn-fan-galaxy-melkwei-fan-hubble-2-)