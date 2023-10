It Vera C. Rubin Observatory ûntdekt asteroïden mei in nij algoritme

It Vera C. Rubin Observatory, ynsteld om te begjinnen mei operaasje yn 2025, hat syn mooglikheden foar asteroïdedeteksje noch foar syn offisjele lansearring toand. Ûndersikers oan de Universiteit fan Washington hawwe ûntwikkele in nij algoritme neamd HelioLinc3D, dat hat mei súkses identifisearre in near-ierde asteroïde basearre op mar in pear bylden. It algoritme fiert multi-nacht-keppeling út, en kombinearret gegevens fan meardere nachten om echte objekten te finen mei minder observaasjes as hjoeddeistige ark.

It Rubin Observatory hat as doel om it oantal bekende asteroïden en potinsjeel gefaarlike asteroïden (PHA's) te ferdûbeljen binnen de earste pear moannen fan operaasje. PHA's binne asteroïden dy't banen ticht genôch by de baan fan 'e ierde hawwe dat se mooglik mei ús planeet botse kinne. Mei syn grutte Simonyi Survey Telescope en de grutste fish-eye lens fan 'e wrâld sil it observatorium elke trije dagen digitale bylden fan' e himel fange, en generearje sawat 20 terabytes oan gegevens per nacht.

Heliolinc3D waard hifke mei gegevens fan 'e ATLAS-enkête útfierd troch de Universiteit fan Hawaï. Tidens dizze test identifisearre it algoritme mei súkses in PHA mei de namme 2022 SF289, dy't waard waarnommen troch ATLAS, mar waard net identifisearre as in nij objekt mei tradisjonele metoaden. It algoritme detektearret feroaringen yn 'e himel troch opienfolgjende ôfbyldings ôf te trekken en ferskillen te identifisearjen. It mjit dan de helderheid en posysje fan dizze ferskillen.

Njonken it identifisearjen fan PHA's, wurdt ferwachte dat it Vera C. Rubin Observatory ferskate oare ûntdekkingen fan it sinnestelsel docht, wêrûnder Kuiperbeltobjekten en mooglik gruttere ynterstellêre objekten. It observatoarium sil revolúsjonearje it fjild fan astronomy troch it fêstlizzen fan in ungewoane hoemannichte gegevens en it jaan fan wittenskippers mei weardefolle ynsjoch yn ús sinnestelsel en fierder.

boarnen:

- Universiteit fan Washington (https://www.washington.edu/news/2022/11/03/heliolinc3d-finds-asteroids-on-fewer-images/)

- NSF's NOIRLab (https://noirlab.edu/public/news/noirlab2305/)