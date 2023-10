Gasgiganten faker as earder tocht, stúdzje suggerearret

In resinte stúdzje publisearre yn it tydskrift Nature Communications hat suggerearre dat gasgiganten lykas Jupiter miskien faker binne as earder tocht, benammen yn rêstiger gebieten fan stjersystemen. It tradisjonele begryp fan stjersystemen wie dat se bestie út rotsige planeten tichtby de stjer en gasreuzen fierder út. Resinte ûntdekkingen fan "hot Jupiters", gasgiganten dy't tige ticht by har stjerren draaie, hawwe dizze oanname útdage.

De stúdzje, útfierd troch Raffaele Gratten en syn kollega's oan it Italjaanske Nasjonaal Ynstitút foar Astrofysika, rjochte him op 'e Beta Pictoris Moving Group, in lytse groep stjerren dy't sa'n 115 ljochtjier fuort leit. Se analysearren de massa en beweging fan 30 stjerren yn dizze groep en fûnen dat sawat 20 fan harren mooglik gasreuzen kinne stypje dy't lykje yn grutte as Jupiter yn 'e bûtenregio's fan har stjerrestelsels.

Dizze fynst is wichtich om't eardere ûndersiken suggerearre hawwe dat gasreuzen relatyf seldsum binne yn stjersystemen, mei minder as ien op de fiif sinne-achtige stjerren in eigen ferzje fan Jupiter. De ûndersikers leauwe dat it wichtichste ferskil leit yn 'e omjouwing fan' e Beta Pictoris Moving Group, dy't sparre en minder befolke is yn ferliking mei oare stjerfoarmjende regio's. Yn dizze stille, ferspraat buerten hawwe gasgiganten in gruttere kâns om te foarmjen en te oerlibjen.

Gasreuzen, lykas Jupiter, wurde berne yn 'e kâlde bûtengebieten fan stjersystemen, dêr't flechtige eleminten kinne kondinsearje yn iis en gas. De formaasje en stabiliteit fan dizze planeten kinne lykwols fersteurd wurde troch de gravitasjonele ynteraksjes mei oare gigantyske planeten of stjerren dy't foarby geane. Yn tichtbefolke stjerregio's kin de oanwêzigens fan mear stjerren en in lytsere ôfstân dêrtusken it foar gasreuzen lestich meitsje om har posysje te foarmjen en te behâlden.

Wylst it berteplak fan ús eigen sinne wurdt besprutsen ûnder astrofysici, suggerearret dizze stúdzje dat it net wierskynlik is dat ús sinnestelsel ûntstien is út in tichtbefolke stellare bernedeiferbliuw. It ûndersyk jout oan dat ús sinne mooglik ûntstien is yn in rêstiger gebiet mei mar in pear ferspraat jonge stjerren. Om de formaasje fan stjersystemen fierder te begripen, sille ekstra stúdzjes yn tichtere stjerfoarmingsregio's nedich wêze.

De gegevens sammele troch ESA's Gaia-observatorium, dy't op it stuit om de sinne draait, kinne mear ynsjoch biede yn dizze yntrigearjende fraach.

