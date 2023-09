Wittenskippers ûntdekke stadiger groei fan kosmyske struktueren dan foarsein

Wittenskippers oan 'e Universiteit fan Michigan hawwe fûn dat grutte kosmyske struktueren, lykas galaxyclusters, yn in stadiger tempo groeie as foarsein troch Einstein's Theory of General Relativity. Se hawwe ek ûntdutsen dat de ûnderdrukking fan groei fan kosmyske struktuer noch wichtiger is dan wat de teory foarseit fanwege de fersnelling fan 'e útwreiding fan it universum feroarsake troch tsjustere enerzjy.

De ferdieling fan stjerrestelsels yn it hielal is net willekeurich; ynstee, se tend to cluster tegearre. Dizze klusters begûnen as lytse klompen matearje yn it iere universum en groeiden stadichoan út ta galaxies, doe ta galaxyklusters en filaminten. De groei fan dizze kosmyske struktueren wurdt beynfloede troch gravitasjonele ynteraksje en krimp ûnder har eigen swiertekrêft.

Donkere enerzjy, dy't in mysterieuze komponint fan it universum is, fersnelt de útwreiding fan it universum, mar hat it tsjinoerstelde effekt op 'e groei fan grutte struktueren. It dampet de fersteuringen en fertraget de groei fan struktueren. Troch it klusterjen en groei fan kosmyske struktueren te bestudearjen, kinne wittenskippers ynsjoch krije yn 'e natuer fan swiertekrêft en tsjustere enerzjy.

Om de groei fan struktueren te ûndersykjen, brûkten de ûndersikers ferskate kosmologyske probes. Se analysearren de kosmyske mikrofoave eftergrûn, dy't ynformaasje jout oer de ferdieling fan matearje yn it iere universum. Se ûndersochten ek de swakke gravitasjonele lensing fan galaxyfoarmen om de ferdieling fan matearje tusken ús en de kosmyske mikrogolfeftergrûn te ûntsiferjen.

Derneist seagen de ûndersikers de bewegingen fan galaxies yn it lokale universum om de groei fan struktueren nei in letter tiid te folgjen. It ferskil yn groei tariven se waarnommen wurdt mear prominint as se benaderje de hjoeddeiske dei.

Dizze befiningen rjochtsje mooglik de "S8-spanning" yn kosmology oan, dy't ûntstiet as twa ferskillende metoaden inkonsistente wearden leverje foar de parameter dy't de groei fan struktueren beskriuwt. De ûntdekking fan 'e ûndersikers fan in lette ûnderdrukking fan groei koe de twa wearden yn oerienstimming bringe.

It team is fan doel it statistyske bewiis foar dizze ûnderdrukking fan groei fierder te fersterkjen en in djipper begryp te krijen fan 'e gefolgen fan har befiningen. It is in spannende kâns om nije natuerkunde te ûntdekken of potinsjele systematyske flaters te ûntdekken yn hjoeddeistige modellen om de evolúsje fan kosmyske struktueren better te ferklearjen.