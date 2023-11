It ferburgen universum: it iepenbierjen fan de geheimen foarby de sône fan mijen

Us begryp fan 'e kosmos is yntrinsysk beheind troch it feit dat wy wenje yn in galaxy dy't wemelt fan interstellêr gas en stof. Nearne is dit mear útsprutsen as yn 'e sintrale regio fan' e Milky Way, passend neamd de "Zone of Avoidance", wêr't in dikke sluier fan stof ús sicht op ekstragalaktyske objekten hinderet. Resinte foarútgong yn observaasjetechniken begjinne lykwols troch dizze kosmyske waas troch te stekken, en biede glimpsen fan wat der binnen leit.

Wylst sichtber ljocht wurdt fersmoarge troch it tichte stof yn 'e Zone of Avoidance, hawwe wittenskippers har oergien nei ynfraread en radioljocht, dy't dizze barriêre kinne penetrearje. Troch loftûndersiken en iepenbiere gegevens te brûken, dûke in resinte stúdzje yn 'e regio, en ûntdekte galaxies dy't oant no ta ûntdutsen wiene.

De stúdzje rjochte him op 'e near-infrared iepenbiere enkête bekend as VISTA Variables yn Vía Láctea (VVV), mei de VISTA-teleskoop yn Paranal, Sily. Hoewol yn it foarste plak bedoeld foar it bestudearjen fan globulêre en iepen klusters, fûn dizze enkête tafallich gegevens oer galaxies binnen de Zone of Avoidance. Om dizze galaxies te identifisearjen, siften de ûndersikers troch de gegevens, op syk nei útwreide objekten mei in typysk galaktysk spektrum.

Troch krusing fan har befiningen mei de 2MASS Extended Source Catalogue, befêstige it team 182 galaxies binnen de VVV-ûndersykregio. Nettsjinsteande it relatyf lytse oantal, de bylden krigen troch de VVV-enkête lieten in folle grutter detailnivo sjen as dy fan 'e 2MASS-enkête. Opfallend is dat dizze stúdzje slagge om 75% fan 'e bekende stjerrestelsels yn' e regio te falidearjen, wat in krúsjale stap foarút markeart yn ús ferkenning fan ferburgen galaktyske lânskippen.

Mei dit baanbrekkende wurk as springplank is it team fan plan om har ûndersyk út te wreidzjen mei gegevens fan 'e VVV eXtended Survey. Dizze útwreiding wurdt ferwachte om ynsjoch te leverjen yn tûzenen ekstra galaxies dy't lurkje binnen de Zone of Avoidance. Wat eartiids in gebiet wie om te foarkommen, is in boeiende grins wurden, dy't prikkeljende ûntdekkingen biedt en in kâns om de mystearjes te ûntdekken dy't omsletten binne yn in ferburgen diel fan it universum.

FAQ

F: Wat is de Zone of Avoidance?

A: De Zone of Avoidance ferwiist nei de ticht stoffolle sintrale regio fan 'e Molkwei dy't observaasjes fan ekstragalaktyske objekten hinderet.

F: Hoe oerwinne wittenskippers de beheiningen oplein troch de Zone of Avoidance?

A: Troch ynfraread en radioljocht te brûken, kinne ûndersikers de stofbarriêre penetrearje en earder ferburgen gegevens oer stjerrestelsels fange.

F: Hokker enkête waard brûkt yn 'e stúdzje?

A: De stúdzje rjochte him op de VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) survey, dy't de VISTA teleskoop yn Paranal, Sily brûkte.

F: Hoe identifisearren ûndersikers galaxies binnen de Zone of Avoidance?

A: Wittenskippers selekteare útwreide objekten mei in typysk galaktysk spektrum en ferwiisden har befiningen mei de 2MASS Extended Source Catalogue.

F: Wat binne de takomstplannen foar it bestudearjen fan 'e Zone of Avoidance?

A: It team is fan doel om har ûndersyk út te wreidzjen mei de VVV eXtended Survey, antisipearje op de ûntdekking fan tûzenen mear ferburgen stjerrestelsels.