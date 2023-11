The Zone of Avoidance: Untskoatteljen fan it ferburgen universum

Us kennis fan it grutte universum is altyd beheind troch it feit dat wy binnen de Melkweg lizze, omjûn troch interstellêr gas en stof. Dit stof stelt in wichtige útdaging foar ús waarnimmings, benammen yn 'e sintrale regio fan ús galaxy, bekend as de Zone of Avoidance. Wittenskippers hawwe dizze regio al lang as sadanich oantsjutten, om't de tichte stofwolken sichtber ljocht hinderje, wêrtroch it lestich is om ekstragalaktyske objekten te observearjen. Resinte foarútgong yn technology lit ús lykwols dizze kosmyske barriêre penetrearje en fierder ferkenne.

Mei help fan ynfraread en radioljocht, dy't de Zone of Avoidance kin penetrearje, hawwe ûndersikers baanbrekkende ûntdekkingen makke. In nije stúdzje publisearre op 'e arXiv preprint-tsjinner hat gegevens brûkt fan' e VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) enkête om te sykjen nei stjerrestelsels yn dizze útdaagjende regio. De VVV-enkête, útfierd troch de VISTA-teleskoop yn Paranal, Sily, rjochte him benammen op it bestudearjen fan globulêre en iepen klusters, mar hat ek gegevens oer stjerrestelsels fêstlein.

Om galaxies te identifisearjen brûkte it team in metoade dy't belutsen wie by it selektearjen fan útwreide objekten binnen de VVV-gegevens en se te filterjen op basis fan har galaktysk spektrum. Dizze oanpak, hoewol beheind, stelde se yn steat om de oanwêzigens fan 182 stjerrestelsels út 271 kandidaten te befestigjen, yn ferliking mei de 1.5 miljoen objekten neamd yn 'e 2MASS Extended Source Catalogue.

Dizze fynsten fertsjinwurdigje in wichtige stap yn it ûntdekken fan 'e mystearjes ferburgen troch de Zone of Avoidance. It team is fan plan har ûndersyk troch te gean troch gegevens op te nimmen fan 'e VVV eXtended Survey, dy't it potinsjeel hat om tûzenen stjerrestelsels te ûntdekken. Mei elke ûntdekking wreidet ús begryp fan it universum út, ljocht smyt op in earder ferburgen diel fan 'e kosmos.

FAQ:

F: Wat is de Zone of Avoidance?

A: De Zone of Avoidance ferwiist nei de sintrale regio fan 'e Melkwei-galaxy, dy't ticht fol is mei interstellêr gas en stof. Dit stof hinderet sichtber ljocht, wêrtroch it útdaagjend is om ekstragalaktyske objekten te observearjen.

F: Hoe studearje wittenskippers de Zone of Avoidance?

A: Wittenskippers brûke ynfraread en radioljocht, dat kin trochkringe yn it stof yn 'e Zone of Avoidance, om dizze regio te studearjen en observaasjes te meitsjen fan galaxies en oare himelske objekten.

F: Wat is de VVV-enkête?

A: De enkête fan VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) is in projekt útfierd troch de VISTA-teleskoop yn Paranal, Sily. It rjochtet him yn it foarste plak op it bestudearjen fan globulêre klusters en iepen klusters, mar vangt ek weardefolle gegevens oer galaxies binnen de Zone of Avoidance.

F: Wat binne de takomstplannen foar it bestudearjen fan 'e Zone of Avoidance?

A: It ûndersyksteam is fan doel har stúdzje út te wreidzjen troch gegevens op te nimmen fan 'e VVV eXtended Survey, wêrtroch't de ferkenning fan tûzenen galaxies binnen de Zone of Avoidance mooglik is.