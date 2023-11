NASA's baanbrekkende X-59 supersonyske fleanmasine, faak oantsjutten as de 'soan fan Concorde', makket wichtige foarútgong nei syn ynaugurele flecht. It romte-agintskip hat koartlyn oankundige dat it fleantúch ferpleatst is nei de ferveskuorre by Lockheed Martin Skunk Works' foarsjenning yn Palmdale, Kalifornje, in wichtige mylpeal yn it ûntwikkelingsproses.

Sadree't de X-59 is skildere, sil it team definitive mjittingen útfiere fan har gewicht en foarm om komputermodellen te ferbetterjen. Untworpen om rapper te fleanen dan de lûdssnelheid, hast twa kear sa hurd as de byldbepalende Concorde, dit supersonyske passazjiersfleantúch is fan doel om steuring feroarsake troch sonyske booms te minimalisearjen. Yngenieurs binne fêst fan doel it lûd te ferminderjen ta in gewoan 'sonyske klop', en soargje foar minimale steuring foar minsken op 'e grûn.

Spannend, NASA hat sawat fyftich fêststelde rûtes identifisearre dy't stêden ferbine wêr't de X-59 mooglik operearje koe. Ien sa'n rûte soe flechten fan New York City nei Londen tastean, en de reistiden mei maksimaal fjouwer kear de gewoane doer ferminderje. It ferveskema fan 'e X-59 is ek iepenbiere, mei in foaral wyt lichem, in Nasa "sonic blue" ûnderkant, en opfallende reade aksinten op 'e wjukken.

Behalven syn fisuele berop tsjinnet de ferve in wichtich doel. It fungearret as in beskermjende laach, shielding it fleantúch fan focht en corrosie, wylst ek incorporate feiligens markearring krúsjaal foar grûn en flecht operaasjes. Cathy Bahm, de projektmanager foar de demonstrator fan 'e leechboomflecht, spruts grutte entûsjasme út foar it projekt, en stelde dat it sjen fan' e X-59 fersierd mei farske ferve en livery in adembenemend momint wêze soe, dy't har fisy ta libben bringe.

It supersonyske fleantúch X-59 spilet in sintrale rol yn 'e NASA's Quesst-missy, dy't sil belûke it fleanen oer ferskate selekteare Amerikaanske mienskippen om gegevens te sammeljen oer publike opfettings fan it lûd fan it fleantúch. Dizze gegevens sille dan wurde levere oan tafersjochhâlders, mooglik it paad foar oanpassingen oan hjoeddeistige regels dy't kommersjele supersonyske flecht oer lân ferbiede.

Mei syn ferwachte fermogen om loftreizen te revolúsjonearjen, fertsjintwurdiget de X-59 in wichtige sprong foarút yn loftfearttechnology. As NASA foarútgiet nei de inaugurele flecht fan it fleantúch, ferskynt de takomst fan rapper en rêstiger loftreizen tichterby dan ea earder.

