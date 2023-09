Spot de Starlink: Satelliten Mistaken foar UFO's sichtber oer Houston

As jo ​​​​ea nei de nachthimel sjoen hawwe en in string fan felle ljochten dêroer bewege, hawwe jo se miskien fersinne mei unidentifisearre fleanende objekten (UFO's). Dizze ljochten binne lykwols eins diel fan it Starlink satellytnetwurk ûntwikkele troch SpaceX.

Starlink hat as doel om betelbere ynternet tagong te jaan oan gebieten op ôfstân troch tûzenen satelliten yn te setten yn in baan om 340 kilometer boppe de ierde. Op it stuit binne d'r mear as 4,500 Starlink-satelliten yn wurking.

Foar ynwenners fan Houston sille d'r mooglikheden wêze om op bepaalde nachten in glim fan 'e "satelliettrein" oer de stêd te fangen. Neffens in Starlink-tracker sille de satelliten tongersdei om 8 oere fan noardwest nei east oer Houston passe, en freed om 30 oere fan noardwest nei súd.

As jo ​​​​moarns iere leaver hawwe, kinne jo ek tsjûge wêze fan de satelliten, hoewol se miskien dimmer ferskine. Sjoggers fan iere fûgel kinne op freed om 5:21 oere fan noard nei noardeast sjen, sneon om 6:09 oere fan west nei noardeast, snein om 5:26 oere fan noard nei noardeast, en wer om 6:05 oere fan noardwest nei súdeast, en moandei om 5:53 oere fan west nei súdeast. De útsjochfinsters kinne fariearje fan twa oant sân minuten.

Yn augustus waarden in protte minsken yn Súdeast-Teksas behannele op in spektakel doe't 15 Starlink-satelliten waarden lansearre fanút de Vandenberg Space Force Base fan Kalifornje. Fideo's dy't de string fan ljochten fêstlizze, oerstreamden sosjale media, wêrtroch't ferwûndering en betizing ûnder sjoggers feroarsake.

Dus, de folgjende kear as jo in line fan ljochten sjogge dy't oer de nachtlike himel bewegen, wês net bang. Nim ynstee in momint om it yndrukwekkende netwurk fan Starlink-satelliten te wurdearjen dy't goedkeape ynternettagong in realiteit meitsje op sels de meast ôfstân lokaasjes.

boarnen:

- Starlink: In netwurk fan satelliten ûntwikkele troch SpaceX om goedkeap ynternet nei lokaasjes op ôfstân te bringen. D'r binne op it stuit mear as 4,500 Starlink-satelliten yn in baan om sawat 340 kilometer boppe de ierde.

- Starlink Tracker: In online ark dat wurdt brûkt om de lokaasje en sichtberens fan Starlink-satelliten te folgjen.