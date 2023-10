Observearjen fan de himel: 20-23 oktober

Dit artikel jout ynformaasje oer it observearjen fan 'e himel fan 20-23 oktober, ynklusyf de posysjes fan planeten, de sichtberens fan' e moanne, en de Orionid meteor shower.

oktober 20

Merkurius, de lytste planeet yn it sinnestelsel, berikt superieure konjunksje en sil yn novimber sichtber wurde as in jûnstjer.

Tidens it tsjustere finster is it mooglik om M1 te besjen, de Krabnevel, dy't it oerbliuwsel is fan in massale stjer dy't eksplodearre yn 1054. De nevel ferskynt as in wytske smeer oan 'e loft, en syn sintrale pulsar is te sjen mei in grutte teleskoop.

oktober 21

Jûn is International Observe the Moon Night, en de moanne berikt it earste kertier. Dit biedt goede mooglikheden om te observearjen as skimering falt. De moanne is yn Sagittarius, heech yn it suden by sinne ûndergong en beweecht nei de súdwestlike hoarizon.

Waarnimmers kinne sykje nei de terminator, dat is de line dy't de tsjustere en ljochte gebieten fan 'e moanne ferdielt. De Apenninen en kraters Archimedes, Autolycus en Aristillus binne sichtber by de evener. Besuden de evener binne de kraters Albategnius en Hipparchus te observearjen.

De Orionid-meteoarenbui berikt fannacht ek in hichtepunt, mei de bêste sjochtiid yn 'e iere moarntiid fan 22 oktober. De meteoaren komme fan ôffal dy't efterlitten binne troch de komeet fan Halley en binne te sjen by it stjerrebyld Orion, mei it strieljende punt krekt noardeastlik fan 'e star Betelgeuse. Waarnimmers kinne ferwachtsje te sjen 15 oant 20 meteoren per oere foar sinne opgong.

oktober 22

De bêste tiid om de Orionid-meteoredouche te besjen is yn 'e iere moarntiid tusken 2 oere en pleatslike sinne-opkomst. It strieljende punt fan 'e meteoaren is tichtby de stjer Betelgeuse yn Orion, en it bêste sicht sil komme fan sawat 45 ° oan beide kanten fan dit punt.

Waarnimmers moatte in tsjustere himel fine mei in dúdlik sicht fan 'e noardlike, eastlike en súdlike hoarizon en de himel scannen foar sjittende stjerren. Astofotografen kinne ek de meteoaren yn har bylden fêstlizze. De tariven fan meteoaren moatte ferbetterje as it moarnsiten oankomt.

oktober 23

Fenus berikt de grutste westlike ferlinging om 7 PM EDT, dy't ferskynt op likernôch 46 ° fan 'e sinne. De planeet ek berikt dichotomy, ferskynt heal ferljochte. Waarnimmers kinne it uterlik fan Venus de kommende dagen fergelykje om te bepalen wannear't it krekt heal ferljochte ferskynt.

Venus is op it stuit sichtber as in moarnstjer en sil de kommende dagen bliuwe.

boarnen:

- Astronomy: Roen Kelly