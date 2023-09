Befêstiging en ôfwizing: It sykjen nei de fierste Galaxy

Wittenskippers hawwe al lang op syk west om de fierste galaxy yn it universum te finen. Koartlyn waard in tentative kandidaat mei de namme "Maisie's Galaxy" oankundige, wat suggerearret dat it kin bestean op in ongelooflijk ier stadium yn 'e kosmyske skiednis. Fierder ûndersyk die lykwols út dat in oare galaxy, CEERS-93316, noch fierder fuort like te wêzen. Dizze befinings hawwe ferifikaasje nedich.

Om de ôfstân en leeftyd fan dizze potinsjele "earste galaxies" te bepalen, hawwe astronomen ûnder lieding fan Pablo Arrabal Haro fan it National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory yn Tucson, AZ, spektroskopyske stúdzjes útfierd yn gearwurking mei in team yn Skotlân. Harren ûndersyk befêstige dat Maisie's Galaxy op syn minst 390 miljoen jier nei de Oerknal bestie. Dêrnjonken wjerleinen se de inisjele ôfstânskatting foar CEERS-93316, en pleatsten it op in mear realistyske redshift fan z~4.9, sawat 12 miljard ljochtjierren fuort.

De befêstiging fan Maisie's Galaxy en de ûntdekking fan CEERS-93316 biede weardefolle ynsjoch yn it iere universum. Dizze stjerrestelsels lykje mear ljocht te wêzen as oaren yn itselde tiidrek, wat suggerearret op in rappe groei fan stjerrestelsels yn 'e earste pear hûndert miljoen jier nei de Oerknal, dy't hjoeddeistige modellen fan stjerrestelselformaasje útdaagje.

Om krekte ôfstânmjittingen te krijen hat it ûndersyksteam ferfolchspektrale stúdzjes útfierd fan 'e twa stjerrestelsels. Spektroskopy lieten har de hege redshift fan Maisie's Galaxy befêstigje en de eardere skatting foar CEERS-93316 ôfwize. Troch de ierste stjerrestelsels te observearjen, hoopje astronomen de betingsten en prosessen te begripen dy't liede ta de berte en evolúsje fan dizze objekten yn 'e iere stadia fan it universum.

Dit ûndersyk, mooglik makke troch de James Webb Space Telescope (JWST), toant de krêft fan dit observatoarium by it opspoaren fan heech-readshift galaxies. De missy fan JWST om de fierste galaxy te finen yn 'e dage fan' e kosmyske tiid sil wittenskippers yn steat meitsje om detaillearre ynformaasje te sammeljen oer it iere universum. Mei elke ûntdekking oertreffe de mooglikheden fan 'e teleskoop de ferwachtingen, en jouwe weardefolle ynsjoch yn' e fysike skaaimerken fan galaxies yn it iere universum.

Wylst JWST trochgiet te sjen yn 'e berneskuon fan it universum, ferwachtsje astronomen mear oankundigingen fan iere stjerrestelsels. Uteinlik kin JWST as syn opfolger de ûngrypbere "earste galaxy" ûntdekke, dy't krúsjale ynformaasje oer it universum in pear hûndert miljoen jier nei de Oerknal iepenbieret.

boarnen:

- Gearwurking mei Global Team befêstiget, disproves fiere galaxies

- Befêstiging en wjerlizzen fan heul ljochte galaxies yn it iere universum

- Peering werom nei it iere universum: in ferhaal fan befêstiging en wjerlizzing