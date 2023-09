Nij projekt is fan doel om wetterstof út rotsen te benutten foar skjinne enerzjy

In nij trijejierrich projekt finansierd troch de Grantham Foundation foar de beskerming fan it miljeu is oan 'e gong by CU Boulder om de mooglikheid te ûndersiikjen om wetterstof út rotsen te benutten om wrâldwiid skjinne enerzjy te leverjen. It projekt hat as doel om de produksje fan "geologyske" wetterstof te ûndersykjen, dy't ûntstiet as wetter mingt mei izerrike mineralen djip yn 'e ierdkoarste.

Geologyske wetterstof hat it potinsjeel om in weardefolle boarne te wurden foar duorsume enerzjy, om't it gjin broeikasgassen útstjit as it ferbaarnd wurdt, mei wetter it ienige byprodukt. It primêre doel fan it projekt is om te bepalen oft dizze wetterstofôfsettings feilich nei it oerflak brocht wurde kinne yn foldwaande hoemannichten om te foldwaan oan wrâldwide enerzjyeasken.

It ûndersyksteam, besteande út saakkundigen fan CU Boulder, Columbia University, Montana State University, de Universiteit fan Southampton, en it start-up bedriuw Eden GeoPower, sil eksperiminten útfiere sawol yn it laboratoarium as ûndergrûn om de ierde te stimulearjen om mear wetterstof te produsearjen. It doel is om it natuerlike ûndergrûnsysteem sa nau mooglik te replikearjen.

De fraach nei wetterstof nimt ta, wittenskippers stimulearje om alternative boarnen te ferkennen bûten tradisjonele metoaden. Resint ûndersyk suggerearret dat d'r miskien oerfloedich ôfsettings fan geologyske wetterstof ûnder de grûn ferburgen binne, yn steat om ieuwenlang te foldwaan oan 'e needsaak fan floeibere brânstof fan' e minskheid.

It projekt sil omfetsje it boarjen fan boorgaten en it ynjeksje fan wetter yn formaasjes fan izerryk rots om gemyske reaksjes te begjinnen en mear wetterstof te produsearjen. Ek wurde maatregels nommen om foar te kommen dat baktearjes it nij opwekke gas konsumearje.

Under de lieding fan Dr Alexis Templeton, in ekspert yn it bestudearjen fan ûndergrûnske omjouwings, sil it ûndersyksteam it proses soarchfâldich kontrolearje om te soargjen dat der gjin ûnbedoelde miljeu-gefolgen binne. Doel is om te bepalen oft geologyske wetterstof in libbensfetbere en duorsume boarne fan skjinne enerzjy is dy't kontinu op in miljeuferantwurde wize produsearre wurde kin.

Dit projekt slút oan by de fyzje fan 'e CU Boulder Department of Geological Sciences om de natuerlike boarnen fan' e ierde ferantwurde te brûken en by te dragen oan in takomst fan duorsume enerzjy foar kommende generaasjes.

boarnen:

- Grantham Foundation foar de beskerming fan it miljeu

- CU Boulder ôfdieling Geologyske Wittenskippen

- US Geological Survey