In nije analyze fan moannekraters hat bliken dien dat dizze funksjes te jong binne om âlde reservoirs fan wetteriis te befetsjen, wat eardere foarsizzingen útdaagje oer de ferdieling en oerfloed fan wetter op 'e moanne. Natuerkundige Norbert Schörghofer en astrofysikus Raluca Rufu fierden de stúdzje, en fûnen dat de measte kraters mei permaninte bûsen fan skaad, dy't fan bysûnder belang binne foar takomstige ferkenning, jonger binne as 2.2 miljard jier.

Foarôfgeand oan dizze stúdzje leauden wittenskippers dat permanint skaadgebieten (PSR's), lykas djippe kraters, troch har ekstreem kâlde temperatueren oer miljarden jierren wetteriis kinne fange en sammelje. De analyze jout lykwols oan dat de PSR's net foar in foldwaande tiid fan 'e sinne beskerme binne om dizze accumulation mooglik te meitsjen.

De befinings hawwe wichtige gefolgen foar moannemissys, benammen NASA's Artemis III-missy, dy't op it stuit lâningsplakken selektearret op basis fan 'e buert fan PSR's. Wylst de ûntdekking betsjut dat âlde reservoirs fan wetteriis net ferwachte wurde te bestean op 'e moanne, suggerearret it ek dat âldere PSR's mooglik mear wetter kinne befetsje as jongere. It identifisearjen fan 'e leeftyd fan kraters sil helpe by it bepalen fan passende lâningsplakken foar takomstige misjes.

Boarnen: Science Advances

Definysjes:

Lunar kraters: Pokken en divots op it moanne oerflak feroarsake troch ynslaggen fan kometen en asteroïden.

Wetteriis: Beferzen wetter yn 'e foarm fan iis.

Permanent skaadgebieten (PSR's): Gebieten op it oerflak fan 'e moanne dy't nea bleatsteld wurde oan sinneljocht.

Reservoirs: Natuerlike opslachromten.