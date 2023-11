The Alien World of WASP-17 b: Uncovering Extraordinary Quartz Clouds

Yn it grutte ryk fan eksoplaneten stiet WASP-17 b út as in wier frjemde wrâld. Untdutsen yn 2009 en leit sawat 1320 ljochtjierren fuort fan 'e ierde, dizze gasgigant hat wat opmerklike skaaimerken dy't it ûnderskiede fan ús fertroude sinnestelsel. Mei in grutte 1.9 kear dy fan Jupiter en in massa mar 0.78 kear dy fan Jupiter, wurdt WASP-17 b beskôge as ien fan 'e "puffiest" bekende planeten.

Wat WASP-17 b wirklik ûnderskiedt, is de buert fan syn âlderstjer en de resultearjende klassifikaasje as in "hot Jupiter." WASP-3.7 b, dy't in baan yn mar 17 ierddagen foltôget, wennet gefaarlik tichtby syn stjer. Dizze tichtebyheid liedt net allinnich ta yntinsive strieling, mar soarget der ek foar dat de planeet tij sletten wurdt, wêrby't de iene kant hieltyd nei de stjer rjochtet en de oare kant altyd nei de romte wiist.

As gefolch fan de tichtebyheid fan 'e planeet by syn stjer, rint syn temperatuer omheech nei likernôch 1550 Kelvin of sawat 1280 graden Celsius oan syn deikant. Dizze temperatueren binne miskien net sa ekstreem as guon oare eksoplaneten, lykas WASP-76 b, dêr't oerflaktemperatueren in sjittende 2400 graden Celsius berikke kinne, mar se jouwe dochs oanlieding ta bûtengewoane ferskynsels.

De James Webb Space Telescope (JWST), de meast avansearre romteteleskoop ea lansearre, makke koartlyn in baanbrekkende ûntdekking om WASP-17 b. Mei it brûken fan har Mid-Infrared Instrument (IRI) ûntdekte de JWST suvere silika (SiO2) dieltsjes, of kwarts, yn 'e sfear fan' e eksoplaneet. Dit is de earste kear dat kwarts om ien eksoplaneet is waarnommen.

Eardere observaasjes fan eksoplaneetatmosfearen hawwe magnesiumrike silicaten iepenbiere, lykas olivine en pyroxene, mar suver kwarts wie oant no ta net ûntdutsen. De befinings suggerearje dat it kwarts dat yn 'e sfear fan WASP-17 b waarnommen is, de boustiennen kin wêze foar gruttere silicatenkorrels fûn op koelere eksoplaneten en brune dwergen.

Undersykje de gearstalling fan eksoplanetwolken is krúsjaal foar it begripen fan algemiene betingsten en formaasjeprosessen. De oanwêzigens fan kwarts yn 'e sfear jout de ynventaris fan' e omjouwing fan ferskate materialen oan en biedt ynsjoch yn hoe't se de planeet foarmje.

Wylst d'r noch in protte te ûntdekken is oer de kwartswolken op WASP-17 b, fermoedzje wittenskippers dat se primêr besteane lâns de terminatorline, de grins tusken de dei- en nachtkanten fan 'e planeet. De krekte hoemannichte kwarts bliuwt ûnwis, mar it is dúdlik dat WASP-17 b bliuwt te ferrassen ús mei syn oare wrâldske skaaimerken.

FAQ

Wat makket WASP-17 b in bûtenlânske eksoplaneet?

WASP-17 b wurdt beskôge as in bûtenlânske eksoplaneet fanwegen syn signifikant ferskillende skaaimerken yn ferliking mei planeten yn ús sinnestelsel. It is in gasreus dy't folle grutter is as Jupiter, mar hat minder massa, wêrtroch't it útsûnderlik "puffy". Dêrnjonken drage har tichtby syn memmestjer en tij beskoattele rotaasje by oan har frjemde natuer.

Wat is de betsjutting fan it ûntdekken fan kwartswolken om WASP-17 b?

De deteksje fan kwartswolken yn 'e sfear fan WASP-17 b is wichtich om't it ynsjoch jout yn 'e algemiene omstannichheden fan 'e planeet en hoe't ferskate materialen byinoar komme om har omjouwing te foarmjen. Dizze ûntdekking helpt wittenskippers eksoplaneten en har formaasjeprosessen better te begripen.

Hoe hat de James Webb Space Telescope dizze ûntdekking makke?

De James Webb Space Telescope observearre WASP-17 b foar sawat tsien oeren mei syn Mid-Infrared Instrument (IRI). Troch it mjitten fan it effekt dat troch de atmosfear fan 'e eksoplaneet op stjerreljocht hie, identifisearre de teleskoop in unyk sinjaal dat allinich ferklearre wurde koe troch de oanwêzigens fan kwartswolken yn 'e sfear.

Wêrom is WASP-17 b syn tichtby syn stjer wichtich?

WASP-17 b syn tichtby syn stjer resultearret yn yntinse strieling en ekstreme temperatueren op syn dei kant. Dizze betingsten jouwe oanlieding ta bûtengewoane ferskynsels en drage by oan it frjemde karakter fan 'e eksoplaneet. It begripen fan 'e effekten fan stellare tichtby helpt wittenskippers it ferskaat oan eksoplanetêre systemen te begripen.