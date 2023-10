Ynsjoch yn banen en komposysjes fan dwerchplaneten ûntdutsen troch James Webb Space Telescope

In resint ûndersyk ûnder lieding fan in ynternasjonaal team fan astronomen brûkte de James Webb Space Telescope (JWST) om trije dwerchplaneten yn 'e Kuiperbelt te observearjen en te bestudearjen: Sedna, Gonggong en Quaoar. De observaasjes waarden útfierd mei Webb's Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec) en hawwe nije ynsjoch levere yn 'e banen en komposysjes fan dizze fiere objekten.

De Kuiperbelt is in regio oan de râne fan ús sinnestelsel befolke troch objekten. It hat in boarne west fan wittenskiplike ûntdekkingen en hat in krúsjale rol spile yn it begripen fan 'e skiednis fan ús sinnestelsel. De disposysje fan Kuiper Belt Objects (KBO's), ek wol Trans-Neptunian Objects (TNO's) neamd, jout weardefolle ynformaasje oer de gravitasjonele streamingen dy't it sinnestelsel foarme hawwe en hint op in dynamyske skiednis fan planetêre migraasjes.

De stúdzje, ûnder lieding fan Joshua Emery fan 'e Northern Arizona University, die bliken dat de trije dwerchplaneten yn 'e Kuiperbelt nijsgjirrige komposysjes en orbitale skaaimerken fertoane. De waarnimmings lieten de oanwêzigens sjen fan ljochte koalwetterstoffen en komplekse organyske molekulen dy't leauden it gefolch fan metaanbestraling te wêzen.

Foarige wurk suggerearre dat dizze dwerchplaneten flechtich iis op har oerflakken kinne hawwe lykas oare Trans-Neptunyske lichems lykas Pluto en Eris. De ûnderskate banen fan Sedna, Gonggong en Quaoar brochten lykwols fragen op oer de oanwêzigens fan dizze flechtige stoffen troch de ferskillende temperatuerregimen en bestralingsomjouwings dy't se ûnderfine.

Mei it brûken fan Webb's NIRSpec-ynstrumint observearre it team alle trije dwerchplaneten yn it near-ynfrareadspektrum. De resultearjende spektra lieten in oerfloed fan etaan (C2H6) sjen op alle trije lichems, mei Sedna de heechste nivo's. Acetyleen (C2H2) en etyleen (C2H4) waarden ek ûntdutsen op Sedna. Dizze molekulen binne direkte bestralingsprodukten fan metaan. De ferskillen yn oerfloed fan dizze molekulen wurde taskreaun oan de fariaasjes yn temperatuer en bestralingsomjouwings ûnderfûn troch de dwerchplaneten.

Dizze nije ynsjoch levere troch de JWST-observaasjes drage by oan ús begryp fan 'e Kuiperbelt en de dynamyk fan it bûtenste sinnestelsel. Troch de komposysje en banen fan dizze fiere objekten te bestudearjen, kinne wittenskippers trochgean mei it ûntdekken fan 'e rike skiednis en evolúsje fan ús kosmyske buert.

Definysjes:

– Kuiperbelt: In regio oan de râne fan ús sinnestelsel bûten de baan fan Neptunus besteande út ûntelbere izige foarwerpen.

- Trans-Neptunian Objekten (TNO's): Objekten dy't bûten de baan fan Neptunus yn 'e bûtenrâne fan it sinnestelsel draaie.

- James Webb Space Telescope (JWST): In romteteleskoop lansearre troch NASA dy't ûntwurpen is om it universum yn ynfraread ljocht te observearjen.

- Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec): In ynstrumint op 'e JWST dat de yntensiteit fan ljocht mjit yn it tichtby-ynfraread berik.

- Dwerchplaneten: Himellichems dy't om de sinne draaie, binne gjin moannen, en hawwe in hast sfearyske foarm, mar hawwe har banen net fan oar ôffal skjinmakke.

– Metaanbestraling: It proses wêrby't metaanmolekulen bleatsteld wurde oan strieling, mei as gefolch de foarming fan oare molekulen.

boarnen:

– Emery, JP et al. (2023) "Preprint of Study on Sedna, Gonggong, and Quaoar" (Icarus)

- NASA - James Webb Space Telescope Mission