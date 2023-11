Ferkenne de ferskate wrâlden fierder: Hubble ûntbleatet Rock-Sized Exoplanet

In resinte ûntdekking troch NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) hat in lytse, rotsige eksoplaneet ûntbleate mei de namme LTT 1445Ac, leit yn it stjerrebyld Eridanus, sawat 22 ljochtjierren fuort fan 'e ierde. Wat dizze fynst ûnderskiedt is de resinte ferifikaasje fan 'e grutte fan' e planeet mei it Hubble Space Telescope, en presintearje ûndersikers weardefolle ynsjoch yn 'e skaaimerken fan dizze fiere wrâld.

Wylst TESS de grûnslach lei foar it identifisearjen fan LTT 1445Ac yn 2022, wie syn optyske resolúsje net genôch om de diameter fan 'e planeet krekt te bepalen. Om dizze beheining te oerwinnen, gie in team fan astronomen nei de Hubble-teleskoop foar in krekter mjitting. Harren befiningen, koartlyn akseptearre yn The Astronomical Journal, smieten nij ljocht op de fysike eigenskippen fan dizze eksoplaneet.

It analysearjen fan de gegevens sammele troch it Hubble-teleskoop, hat it team bepaald dat LTT 1445Ac in diameter hat fan 1.07 kear dy fan de ierde. Dit befêstiget syn rotsige gearstalling en suggerearret ferlykbere swiertekrêftbetingsten oan ús thúsplaneet. Dit is lykwols wêr't de oerienkomsten einigje. De skroeiende oerflaktemperatuer fan LTT 1445Ac, dy't in flammende 500 ° F (260 ° C) berikt, fergriemt alle hope dat it in geskikte omjouwing is foar it libben sa't wy it kenne.

Lead auteur Emily Pass, in astronoom fan it Sintrum foar Astrofysika | Harvard & Smithsonian, útsprutsen opwining oer it mooglikheden foar fierdere ferkenning. Troch spektroskopyske analyze fan sawol Hubble as de kommende James Webb Space Telescope te kombinearjen, sille wittenskippers djipper yn 'e atmosfearen fan transitplaneten lykas LTT 1445Ac kinne ferdjipje. Dizze takomstige waarnimmings sille ús begryp ferbetterje fan it ferskaat oan eksoplaneten dy't om fiere stjerren draaie.

Troch de betsjutting fan dizze ûntdekking te markearjen, foeget Pass ta, "Us mjitting is wichtich om't it ús fertelt dat dit wierskynlik in heul tichtby ierdske planeet is. Wy sjogge út nei folgjende observaasjes dy't ús it ferskaat oan planeten om oare stjerren better kinne begripe.

Wylst de Webb Space Telescope trochgiet mei it ûntbleatsjen fan nije fynsten, bliuwt de syktocht nei bewenbere eksoplaneten in pivotal doel foar Amerikaanske astronomy yn 'e kommende desennia. Mei de kombineare ynspanningen fan romteteleskopen lykas Hubble, Webb, en it takomstige Habitable Worlds Observatory, komt it minskdom tichter by it ûntsluten fan de mystearjes fan fiere wrâlden bûten ús sinnestelsel.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wat is in eksoplaneet?

In eksoplaneet ferwiist nei elke planeet dy't bûten ús sinnestelsel leit dy't in oare stjer as de sinne draait.

2. Wat is it doel fan TESS en Hubble teleskopen yn eksoplanetûndersyk?

De Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) is ûntworpen om eksoplaneten te lokalisearjen troch it tydlik dimmen fan stjerren te observearjen, feroarsake troch planeten dy't foar harren passe. De Hubble Space Telescope, oan 'e oare kant, wurdt brûkt om de eigenskippen en skaaimerken fan eksoplaneten te bestudearjen, en jout wichtige ynsjoch yn har grutte, atmosfearen en oare krúsjale details.

3. Wat is de James Webb Space Telescope (JWST)?

De James Webb Space Telescope (JWST) is de lang ferwachte opfolger fan 'e Hubble Space Telescope fan NASA. It wurdt ferwachte om ein 2021 te lansearjen en sil primêr it universum observearje yn it ynfrareadspektrum, en biedt ungewoane mooglikheden foar it bestudearjen fan de atmosfear fan eksoplaneten en it iere universum.