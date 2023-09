Wêr giet ynformaasje as it yn in swart gat falt?

Neffens Einstein's Algemiene Relativity is alles wat de barrenhoarizon fan in swart gat oergiet foar altyd fuort. It foeget ta oan de massa, lading en hoekmomentum fan it swarte gat, mar kin net ûntkomme. Us begryp fan kwantumfysika fertelt ús lykwols dat d'r mear te beskôgjen is. Swarte gatten binne net statysk, mar ferdampe yn 'e rin fan' e tiid, en emittearje Hawking-strieling. Dit ropt de fraach op wat der bart mei de ynformaasje dy't gie yn it foarmjen fan in swart gat.

As natuerkundigen prate oer ynformaasje, ferwize se net allinich nei stringen fan letters of sifers. It kin ek kwantumstaten, ferwûne steaten, sinjalen dy't kausaliteit hanthavenje, en maatregels fan fysike entropy omfetsje. Entropy mjit it oantal mooglike arranzjeminten fan in kwantumsysteem.

Yn it gefal fan in swart gat, as ynformaasje falt, liket it foar altyd ferlern te wêzen. D'r is lykwols in stelling dat de ynformaasje úteinlik ûntstean kin as it swarte gat ferdampt. Dit is basearre op it idee dat ferwûne dieltsjes in ferburgen ferbining behâlde oer de hoarizon fan it barren.

Mar de ynformaasjeparadoks fan swart gat bliuwt ûnoplost. It lot fan ynformaasje yn in swart gat is noch altyd in mystearje. In oplossing fine foar dizze paradoks is ien fan 'e grutste útdagings yn' e natuerkunde.

Gearfetsjend, neffens General Relativity, is alles wat yn in swart gat falt foar altyd fuort. De kwantumfysika suggerearret lykwols dat ynformaasje noch bewarre en kodearre wurde kin yn 'e útgeande strieling as it swarte gat ferdampt. Dit ûnoploste mystearje, bekend as de ynformaasjeparadoks foar swart gat, bliuwt in ûnderwerp fan yntinsyf ûndersyk en debat op it mêd fan natuerkunde.

