Pensjonearre NASA-astronaut Michael Lopez-Alegria, op it stuit de haadastronaut by Axiom Space, markeart de betsjutting fan kommersjele minsklike romteflechtmissys by it bouwen fan in better libben op ierde. Mei syn resinte werom nei romte as kommandant fan Axiom Mission 1 (Ax-1), beklammet Lopez-Alegria de hoemannichte wittenskip, ûndersyk en STEM-útreiking dy't kin wurde útfierd yn mikrogravity. Hy merkt ek op dat de útwreiding fan kommersjele mooglikheden dizze kânsen yn 'e romte signifikant ferheegje sil.

De foarútgong dy't berikt is yn 'e kommersjele romteflechtyndustry is foar in grut part te tankjen oan it belied en de wetjouwing dy't partikuliere bedriuwen tastien hawwe om har eigen minsklike romteflechtferfiersystemen te ûntwikkeljen. Dit markearre in wichtige ôfwiking fan it foarige model wêryn allinich oerheden sokke systemen besit en opereare. De wetjouwing omfette ek in "learperioade" dy't de kommersjele romteflechtyndustry frijstelde fan regeljouwing dy't ynnovaasje en de ûntwikkeling fan nije systemen kinne hinderje. Dizze learperioade sil lykwols dit jier ferrinne, en it Kongres moat beslute oft it fernije of lit it ferfalle.

Lopez-Alegria beklammet dat it Kongres de learperioade opnij moat autorisearje om te soargjen dat it feiligenskader oerienkomt mei de folwoeksenheid fan 'e yndustry. Hy tsjinnet as de foarsitter fan 'e ASTM-ynspanning oer kommersjele noarmen foar romteflecht, dy't as doel hat om ynternasjonaal akseptearre feiligensnoarmen foar de yndustry te ûntwikkeljen. Konsensusnoarmen hawwe bewiisd effektyf yn it ferbetterjen fan feiligens yn ferskate yndustry, en se kinne in krúsjale rol spylje by it meitsjen fan kommersjele minsklike romteflecht feiliger en tagonkliker.

Yn stee fan te betiid yntrodusearje fan regeljouwing basearre op beheinde ûnderfining, Lopez-Alegria beweart dat trochgeande ûntwikkeling fan noarmen yn gearwurking mei yndustry saakkundigen en regear tafersjochhâlders is de meast effektive oanpak. Dit fleksibele proses soarget foar konstante updates as de yndustry evoluearret en befoarderet feiligens, wylst ynnovaasje en ûndernimmend súkses befoarderje.

Kongres hat in unike kâns om te stypjen de Amerikaanske kommersjele romte yndustry, dy't hat makke tûzenen hege-tech Amerikaanske banen. Troch in paad nei regeljouwing te omearmjen dy't de folwoeksenens fan 'e yndustry beskôget en in groeiende romteekonomy stipet, kinne de FS har konkurrinsjefoardiel wrâldwiid behâlde en trochgean mei liedend de wrâld yn minsklike romteflechtfeiligens.

