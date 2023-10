De earste Miocene Fossilen yn East-Afrika smiet ljocht op evolúsjonêre skiednis

In ynternasjonaal team fan ûndersikers, ynklusyf it Geochronology and Geology Program fan it Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), hat in spannende ûntdekking makke yn East-Afrika. Yn in papier publisearre yn it tydskrift iScience, rapportearret it team it finen fan de earste Mioseen sûchdierfossilen yn it Gorongosa Nasjonaal Park yn Mozambyk, in wichtige side foar it begripen fan 'e evolúsje fan Afrikaanske ekosystemen en har ynfloed op' e hominin-lineage.

De stúdzje, ûnder lieding fan Dr Susana Carvalho fan 'e Universiteit fan Oxford, is ûnderdiel fan it Paleo-Primate Project Gorongosa, dat as doel hat om biodiversiteit te beskermjen en ûntwikkeling yn' e pleatslike mienskip te befoarderjen. Under de fynsten fan it team binne fossile tosken út 'e Mioseen-perioade, dy't oerspande fan 5 oant 23 miljoen jier lyn en spile in krúsjale rol yn 'e oarsprong fan Afrikaanske apen.

Fierder koene de ûndersikers radiometryske datums foar de geologyske formaasje neamd Mazamba bepale, paleovegetaasje yn 'e regio rekonstruearje op basis fan pedogene karbonaten en fossile bosken, en ferskate fossilen beskriuwe, wêrûnder marine vertebraten en ynvertebraten, reptilen, terrestryske sûchdieren en fossile bosken út kust paleo-omjouwings. Opmerklik ûntdutsen se in nije soarte fan gigantyske hyrax mei in gewicht fan tusken 124 en 153 kilogram.

Dizze baanbrekkende stúdzje jout weardefolle ynsjoch yn in earder net ûntdutsen Afrikaanske regio. Mark Sier, in filiaalwittenskipper by CENIEH en in Marie Sklodowska-Curie-fellow oan 'e Universiteit fan Utrecht, markearret de betsjutting fan it ûndersyk, en stelt: "Dizze stúdzje iepenet in folslein nij útsicht op in Afrikaanske regio dy't oant no ta paleontologysk leech wie." Sier ûndersiket op it stuit de ynfloed fan orbitale syklusen op sediminten yn East-Afrika as ûnderdiel fan syn rinnende projekt.

Oer it algemien draacht de ûntdekking fan dizze Mioseen-fossylen yn East-Afrika by oan ús begryp fan 'e evolúsjonêre skiednis fan' e regio en smyt ljocht op 'e prosessen dy't de Afrikaanske ekosystemen foarmje en de ûntwikkeling fan homininen beynfloede. It ûndersyk útfierd yn it Gorongosa Nasjonaal Park ûnderstreket it belang fan paleontologyske stúdzjes foar ynspanningen foar behâld en inisjativen foar mienskipûntwikkeling.

