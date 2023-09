Undersykje de iere jierren fan it universum: observational kosmology en radio-eksperiminten

Cynthia Chiang, in heechlearaar natuerkunde oan 'e McGill University, is altyd oanlutsen om mei har hannen te wurkjen. Dizze passy late har nei it mêd fan observational kosmology, dêr't se bestudearret de oarsprong en ûntwikkeling fan de kosmos troch it sammeljen fan gegevens oer de earste jierren fan it hielal.

Chiang's reis nei observationele kosmology begon doe't se in laboratoarium besocht by it California Institute of Technology tidens har oanfraachproses foar ôfstudearskoallen. Se waard fuortendaliks fassinearre troch de fakuümapparatuer en kryostaten, en wist dat se dit fjild neistribbe woe. Nei it foltôgjen fan har doktoraat kaam se by it wittenskipsteam fan de Planck-teleskoop om de kosmyske mikrogolfeftergrûn (CMB) te studearjen. Chiang woe lykwols wurkje oan it bouwen fan har eigen ynstrumint.

Wylst se har folgjende stappen betocht, brocht Chiang in jier troch op 'e Súdpoal as in winterwittenskipper foar de Súdpoalteleskoop. Yn har tiid dêr rekke se ynteressearre yn kosmyske radiogolven en makke se de oergong fan it studearjen fan kosmyske mikrogolven nei kosmyske radiogolven. Chiang is no rjochte op it bouwen, ynsetten en operearjen fan ynstruminten dy't radiosinjalen kinne ûntdekke út 'e iere universum's pivotale tiidrekken, spesifyk de tsjustere ieuwen en kosmyske dage.

De tsjustere ieuwen ferwize nei in tiid doe't it hielal foaral bestie út neutraal wetterstofgas. Kosmyske moarn barde wat letter doe't de earste stjerren waarden foarme. Dizze tiidrekken binne útdaagjend om te observearjen, wêrtroch't ûndersikers nedich binne om nei lokaasjes op ierde te gean om ynterferinsje fan 'e rest fan' e kosmos te minimalisearjen.

Chiang's mei de hân boude ynstruminten hawwe as doel it ljocht fan 'e earste kosmyske sinne-opgong en de tsjustere ieuwen dêrfoar te fangen. Op it stuit hat mar ien team, neamd EDGES, potinsjele observaasjes rapporteare fan 'e kosmyske dagere tiid, mar har resultaten moatte noch befestiging of wjerlizze fan oare ynstruminten.

Yn in fraachpetear mei Quanta besprekt Chiang har ûnderfiningen op 'e Súdpoal, de spesifiken fan har wurk yn observational kosmology, en de opwining fan it oplossen fan mystearjes troch wittenskiplik ûndersyk.

Definysjes:

Observational kosmology: De stúdzje fan 'e oarsprong, struktuer en evolúsje fan it universum troch it sammeljen en analysearjen fan observaasjegegevens.

Cosmic Microwave Eftergrûn (CMB): Relika-strieling fan 'e Oerknal, dy't brûkt wurdt om it iere universum te bestudearjen.

Cosmic Dark Ages: In perioade yn it iere hielal doe't it hielal foaral bestie út neutraal wetterstofgas, wat resultearre yn in tsjustere himel sûnder stjerren en stjerrestelsels.

Cosmic Dawn: It tiidrek doe't de earste stjerren begûn te foarmjen, markearje it ein fan 'e tsjustere ieuwen. Dizze iere stjerren wiene oars as de stjerren dy't yn it hjoeddeiske universum waarnommen binne.

21-sintimeter line: In spesifike radiogolflingte útstjoerd troch wetterstofatomen, dy't brûkt wurde kin om ferskate epoken yn 'e skiednis fan it universum te studearjen.

