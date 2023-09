The Hidden Impact: Uncovering Earth's Hidden Meteor Craters

It sinnestelsel is fol mei bewiis fan gewelddiedige botsingen en meteorynslaggen. Op ierde binne dizze tekens lykwols faak seldsum en ferburgen. Oars as de Moanne of Merkurius binne de ierdekraters wiske troch natuerlike prosessen lykas wyn, wetter en plaattektonyk. Guon kraters wurde ûnderbrocht yn 'e ierdkoarste, wylst oaren ferburgen bliuwe ûnder iisplaten, wetterlichems of lagen fan sedimint. Dit hat it oant koartlyn lestich makke om kraters op ús planeet te ûntdekken en te bestudearjen.

Wittenskippers hawwe ferskate metoaden ûntwikkele om de oanwêzigens fan kraters te identifisearjen en te befêstigjen. Ien fan 'e meast betroubere yndikatoaren is de oanwêzigens fan skokt kwarts, dat is in soarte fan rots dy't bewiis toant fan hommelse drukferheging, typysk feroarsake troch in ynfloedbarrens. In oar teken is de foarming fan splinterkegels, kegelfoarmige skaaimerken dy't allinich fûn wurde yn ynfloedplakken. Derneist befêstiget de ûntdekking fan hege druk polymorphen, mikroskopyske kerrels fan rotsen mei in wizige kristalstruktuer, de oanwêzigens fan in krater fierder.

Nettsjinsteande de útdagings binne ûndersikers deryn slagge om tal fan ferburgen meteorkraters op ierde te ûntdekken. Hjir binne wat opfallende foarbylden:

1. De Hiawatha Glacier Impact Crater: Ferburgen ûnder in kilometer iis yn noardwest Grienlân, dizze krater fan 31 kilometer trochsneed bleau ûnûntdutsen oant 2018. De ynslach is nei alle gedachten bard likernôch 58 miljoen jier lyn en is de noardlikste bekende krater.

2. De Chesapeake Bay Meteor Crater: Ferburgen ûnder hûnderten meters fan sedimint, dizze massale meteor krater waard fûn yn 1983. De ynslach, dy't plakfûn sa'n 35 miljoen jier lyn, makke tsunami's dy't berikten Europa en beynfloede de foarming fan Chesapeake Bay.

3. The Sudbury Basin: Formearre 1.8 miljard jier lyn yn Ontario, Kanada, dizze erodearre krater is ien fan de grutste ynfloed sites op ierde. De ynslach wie it gefolch fan in komeet en soarge derfoar dat smelte stien út 'e mantel yn it bekken opstie, mei ejecta wrâldwiid ferspraat.

4. Chicxulub, de Dinosaur Moardner: De Chicxulub ynslachkrater, leit foar de kust fan Meksiko, waard feroarsake troch de asteroïde ferantwurdlik foar it útstjerren fan de dinosaurussen. Dit basin mei in diameter fan 180 kilometer waard ûntdutsen in desennium neidat wittenskippers in bûtenierdske materiaallaach identifisearren, wat de ferbining fan 'e ynfloed befêstige mei it barren fan' e massa útstjerren.

5. Nadir: Begroeven ûnder hast in heale kilometer sedimint, dizze krater by de Nadir-seeberg foar de kust fan West-Afrika waard ûntdutsen yn 2020. It ûntstie om deselde tiid as de Chicxulub-ynslach en ropt fragen op oer it foarkommen fan meardere asteroïde-ynfloeden .

6. Yilan Crater: Fûn yn Sina syn bosken yn 2021, Yilan Crater is de foar in part oerbliuwsels fan in frij resinte ynfloed, rûsd te hawwe bard om 46,000 oan 53,000 jierren lyn. It is op it stuit de grutste bekende krater fan minder as 100,000 jier âld.

7. In Meteoric Wine: Yn it suden fan Frankryk, in 200 meter brede depresje herberget in winery mei de namme "Domaine du Météore." Wylst yn 't earstoan tocht waard as in grap, wurdt leaud dat it it resultaat is fan in meteorynslach.

Undersyk nei ferburgen meteorkraters leveret weardefolle ynsjoch yn 'e skiednis fan' e ierde fan kosmyske bombardemint. Dizze ûntdekkingen markearje de dynamyk fan ús planeet en de wichtige rol dy't ynfloeden hawwe spile yn it foarmjen fan har oerflak en ekosystemen.

boarnen:

– Johnson, B. (2021). Ynterview mei Brandon Johnson, Associate Professor yn 'e ôfdieling Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences oan Purdue University.

- Journal of Geology. (2020). Impact struktueren op ierde. JSTOR, The Journal of Geology, 128(6), 691-694.